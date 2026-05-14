¿De qué depende que Rashford siga en el FC Barcelona?

Marcus Rashford encontró continuidad y confianza en el FC Barcelona después de meses irregulares en el Manchester United. Su adaptación fue rápida y terminó siendo una pieza útil para el conjunto de Hansi Flick.

Durante la temporada disputó 48 partidos, con 14 goles y 14 asistencias, cifras que reflejan su recuperación futbolística. Incluso fue determinante en el último Clásico ante el Real Madrid, tras convertir un tiro libre clave en la victoria que encaminó el título de LaLiga.

Marcus Rashford is the first Barcelona player to score a direct free kick in ELCLASICO since Lionel Messi in 2012 😲



What a time to do it 👏 pic.twitter.com/Z1FjrMTBky — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

Sin embargo, en el Barcelona entienden que su rendimiento no alcanza para justificar, por ahora, el pago total de la cláusula acordada con el United. Rashford alternó titularidades y suplencias durante gran parte de la campaña y nunca terminó de consolidarse como una fija en el once inicial.

El United no quiere volver a ceder

Mientras desde el club catalán buscan fórmulas para abaratar la operación, en Inglaterra mantienen una postura firme y rechazan una nueva cesión; el equipo de Old Trafford pretende vender al futbolista de manera definitiva.

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, el United exige cerca de 30 millones de euros para liberarlo, una cifra que consideran accesible teniendo en cuenta el mercado actual y la experiencia del jugador.

El Barcelona, en cambio, intenta renegociar las condiciones debido a la delicada situación financiera que atraviesa la institución. Entre las alternativas aparece extender el préstamo por una temporada más e incluir una obligación de compra futura, algo que todavía no convence a la dirigencia inglesa.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Más allá de las negociaciones, Rashford dejó en claro que quiere continuar en el Barcelona, donde se siente cómodo tanto dentro como fuera del club y mantiene una buena relación con el cuerpo técnico y sus compañeros.

Aún así, problema pasa por el rol que tendría la próxima temporada y, sobre todo, por el aspecto económico. Mientras el azulgrana busca margen para maniobrar la transferencia, el United prioriza recuperar lo invertido y cerrar una venta definitiva en el próximo mercado.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP