¿De qué grado es la lesión de Antonio Rüdiger?

El presente de Antonio Rüdiger no es el mejor. El central alemán, que hace no mucho tiempo era el mejor del planeta ha bajado de nivel de forma radical tanto en selección como con el Real Madrid. Cada vez es más común ver al germano cometer errores que suelen terminar en jugadas de alto peligro.

Siendo el caso se especula que el tiempo del zaguero dentro de la casa blanca puede llegar a su fin el próximo verano. Esta situación se vuelve aún más viable una vez que el central de nueva cuenta ha caído por lesión de larga duración de acuerdo con el reporte oficial del cuadro de la capital de España.

Antonio se ha roto el recto del muslo posterior de la pierna izquierda. El club anuncia que su baja será en torno a tres meses. Es decir, podría regresar al terreno de juego sobre el cierre de diciembre del año en curso.

Real Madrid C.F. v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 | David Ramos/GettyImages

Las fechas indicadas por el Madrid afirman que el jugador podría perder hasta 17 juegos entre LaLiga y la UEFA Champions League. En el mejor de los casos, su retorno se daría en la Copa del Europa para el cruce ante el Manchester City.

En un escenario más fatalista, el Madrid podría guardarle hasta el mes de enero. De ser el caso, la idea del club será que el alemán este a punto para los duelos de la Súper Copa de España.