Dean Huijsen bromea con sus compañeros de la Selección: “En el Madrid he elegido bien… los del Barça ya me vacilan”

Dean Huijsen, una de las grandes promesas del fútbol español, ha dejado unas declaraciones que reflejan el buen ambiente que se respira dentro de la concentración de la Selección. El joven central, que eligió defender los colores del Real Madrid en su carrera de club, reconoció entre risas que esa decisión no pasa desapercibida en el vestuario nacional.

“En la selección algunos me dicen que he hecho bien eligiendo al Real Madrid”, comentó el defensa. Sin embargo, también reconoció que los jugadores del FC Barcelona no dejan pasar la oportunidad de gastarle alguna broma: “Los del Barça ya me vacilan, pero lo hablaremos en El Clásico”.

🚨⚪️ Dean Huijsen: “In the national team, some tell me that I've done well choosing Real Madrid...”.



“Meanwhile Barça players tease me, but we'll talk in El Clásico!”. pic.twitter.com/WgAgUGhC3x — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2025

Las palabras de Huijsen muestran cómo la rivalidad entre blancos y azulgranas se traslada también a la convivencia de la Selección, siempre desde un tono de humor y compañerismo. Con apenas 19 años, el central apunta a ser una de las piezas de futuro tanto en el Real Madrid como en España, y sus declaraciones reflejan su desparpajo y naturalidad.

El próximo Clásico, sin duda, tendrá un sabor especial para el zaguero, que ya vive en primera persona la intensidad de la eterna rivalidad entre los dos gigantes del fútbol español.