¿Debería Leo Messi descansar ante Jordania?

Leo Messi está siendo una de las figuras más rutilantes del Mundial 2026 con cinco goles en dos partidos para la selección argentina, que busca el bicampeonato en la Copa del Mundo y que ya está situado en 16avos de final.

El desempate olímpico fue el que, en la noche del martes, confirmó que los dirigidos por Lionel Scaloni ya estaban clasificados como primeros del grupo J: la victoria de Argelia frente a Jordania dejó sin chances de ser líder tanto a los propios argelinos como a Austria, que en primer turno había caído ante los sudamericanos.

Ahora, con la tranquilidad de tener su futuro inmediato asegurado, Scaloni puede reposar en dos conceptos claves para el cuerpo técnico: el descanso y las pruebas.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Europa Press Sports/GettyImages

A la hora del descanso, uno de los nombres más importantes es el de Leo Messi: jugó 70 minutos contra Argelia, que le bastaron para marcar un hattrick histórico, y la totalidad del partido frente a Austria, por lo que no sorprendería que el 10, que este miércoles cumple 39 años, no sea desde la partida ante Jordania.

Esta decisión se tomará en conjunto con el futbolista y el cuerpo técnico, pero Messi es el único en saber al 100% como está, si algo le duele o le aqueja. Si él dice que va a jugar, muy posiblemente esté en el parado inicial y está bien que así sea, ya que se lo ha ganado con creces. El 10 es sabio, y el partido de 16avos de final del viernes 3 de julio será crucial para Argentina y lo necesitan sano, por lo que ese factor seguramente influya en su cabeza a la hora de tomar la decisión final respecto al duelo contra el combinado jordano.

A fines de mayo, el mejor de la historia tuvo que pedir el cambio en un partido del Inter Miami y encendió la alerta máxima puertas adentro de la concentración argentina, con un pueblo de más de 50 millones de habitantes en vilo por la salud de su héroe. Al final no fue más que una sobrecarga muscular y el rosarino pidió el cambio para ser preservado, algo que llevó tranquilidad.

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

En los amistosos previos a la Copa del Mundo tuvo poco tiempo en cancha: no sumó minutos contra Honduras e ingresó en el segundo tiempo del partido frente a Islandia, donde marcó un tanto de penal. Todo esto sirvió para que agarre rodaje y llegue bien al inicio de la fase de grupos, y vaya si lo logró...

Ahora, a la espera de saber si Messi descansa o no, Scaloni puede aprovechar el partido con Jordania como banco de pruebas: Julián Álvarez (o incluso José López) como titular, Giuliano Simeone desde la partida, Musso en el arco y rodaje para Nicolás Tagliafico asoman como algunas variantes posibles para rotar y darle una bocanada de aire fresco al equipo de cara a los 16avos de final.

¿Cuándo juega Argentina por los 16avos de final del Mundial?

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Argentina se mentalizará en el próximo desafío una vez que pase la prueba ante los jordanos: enfrentarán al segundo del grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami el viernes 3 de julio a partir de las 17 hora local (19:00 de Argentina, 16:00 de México y medianoche de España).

A esta hora el rival sería Uruguay, pero por los puntajes del grupo cualquiera puede ocupar ese lugar al cierre de la última jornada del grupo H.

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