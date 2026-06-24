¿Debió ser expulsado Bellingham por la "ley Vinícius" en el Inglaterra vs Ghana?

Una acción protagonizada por Jude Bellingham, durante el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, desató un fuerte debate sobre la aplicación de una de las reglas más discutidas en esta edición de la competencia internacional.

Promediando el encuentro, las cámaras captaron al mediocampista inglés conversando con el delantero ghanés Jordan Ayew mientras cubría parcialmente su boca con las manos. La situación pasó inadvertida durante la transmisión oficial y tampoco fue advertida por el equipo arbitral ni por el VAR, por lo que el jugador continuó en el campo sin recibir ningún tipo de sanción.

🚨 Jude Bellingham: “I didn’t deserve the Man of the Match award”.



“In my view, it should have gone to a Ghana player.” pic.twitter.com/S4oqEURvlf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó automáticamente comparaciones con el caso de Miguel Almirón; el futbolista paraguayo fue expulsado en el partido entre su combinado y Turquía luego de que un rival denunciara que le había hablado tapándose la boca, una conducta prohibida desde la implementación de la "Ley Prestianni", vigente a partir de esta Copa del Mundo.

La reglamentación establece que, si el árbitro interpreta que un jugador se cubre la boca para insultar, agraviar o transmitir mensajes inapropiados hacia un adversario, está facultado para sancionarlo con tarjeta roja directa.

En aquel encuentro, el árbitro solicitó la revisión de la jugada y, después de analizar las imágenes junto a sus asistentes, decidió mostrarle la tarjeta roja al jugador paraguayo. La sanción se completó con una fecha de suspensión, por lo que Almirón deberá cumplirla en el compromiso frente a Australia.

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En esa línea, distintos medios nacionales señalaron que la Federación Paraguaya de Fútbol habría elevado una queja formal ante la FIFA por considerar que la normativa no está siendo aplicada con el mismo criterio en todos los partidos y reabrió el debate sobre el uso del VAR y la necesidad de mantener parámetros uniformes.

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