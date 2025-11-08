Deco, director deportivo del FC Barcelona, ofreció unas declaraciones en las que se intuye que el cuadro catalán no saldrá de compras en invierno. Si todo marcha bajo los parámetros esperados, el equipo mantendrá la misma plantilla de cara al 2026.

El directivo insistió en que lo importante es recuperar a los futbolistas que tiene lesionados y que el estilo que ha implementado Hansi Flick es el que necesita el equipo para ser exitoso esta temporada, pese a las críticas que ha recibido el entrenador en los últimos días, sobre todo después de empatar 3-3 ante el Brujas en Bélgica por la Champions.

“Si estamos bien y no hay ninguna sorpresa, creo que no hace falta”, aseguró el brasileño naturalizado portugués a Catalunya Radio. “Ya sabemos perfectamente dónde podemos mejorar y las dificultades que tenemos. La pasada temporada también pasamos momentos de alguna dificultad y hemos sido capaces de superarlo”, comentó.

Los aficionados quedaron desilusionados después de la presentación ante el Brujas, no sólo por el resultado, sino por el funcionamiento del equipo de media cancha hacia atrás, dejando muchos espacios y permitiendo libertades que en la temporada pasada no se veían.

Flick cuenta con toda la confianza de la directiva del Barça | Alex Caparros/GettyImages

“Cuando bajamos la intensidad, sufrimos. Necesitamos tener a los mejores jugadores. No hay excusas pero cuando no puedes hacer cambios por las lesiones y nos condicionan el centro del campo… Hay cosas mejorar incluso ganando”, dijo el ex jugador del Barça.

Flick ha sido criticado por algunas decisiones, aunque se entiende que ha tenido que elaborar un once inicial con jugadores que no pasan su mejor momento, ante las diversas lesiones que ha sufrido. Ronald Araújo, Alejandro Balde y Wojciech Szczęsny fueron los más señalados en el empate ante el club belga.

“Las segundas temporadas complicadas”, dijo Deco, aunque reconoció a su entrenador por sus decisiones. “Me gustó mucho lo que dijo Frenkie (De Jong). Lo que hicimos el año pasado es espectacular pero hay que mirar hacia delante. Si vamos a comparar, nos equivocamos”.