Deco culpa al Manchester United por el bajo rendimiento de Marcus Rashford

El director deportivo del Barcelona, ​​Deco, habló sobre los problemas de Marcus Rashford en el Manchester United y afirmó que el delantero tenía demasiada responsabilidad mientras el club se reconstruye.

Deco no solo justificó y con creces el fichaje hecho por el club de Marcus Rashford, que viene ofreciendo un rendimiento más que interesante, sino que lo explicó tanto sobre las razones futbolísticas como en lo que buscaba el club con su potencial: "Marcus es un jugador fantástico. Se enfrentó a la responsabilidad de convertirse en un jugador importante en el Manchester United siendo demasiado joven. También sufrió un poco con este cambio de generación en el United y cuando eres un jugador importante, tienes mucha responsabilidad. Buscábamos un jugador como él en el mercado", y agregó: "Un jugador que pudiera jugar en las tres posiciones del ataque. Hemos podido fichar a Marcus en calidad de cedido gracias a su deseo de jugar en el Barcelona. Ha esperado mucho. Sabía que teníamos que cumplir con las normas financieras. Pero ha sido paciente. Ha esperado y estamos contentos de tenerlo con nosotros", detalló en The Times.

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Aún está por determinarse si el traslado de Rashford al Barcelona será permanente, aunque existe una opción en su contrato de cesión. A pesar de la gran cantidad de talento en Cataluña, Rashford ha demostrado ser un activo valioso.

El delantero llegó cedido hasta el final de esta temporada 2025-26, con una opción de compra fijada en 30 millones de euros. El atacante que llegó proveniente del Manchester United incluso marcó seis goles en estos primeros meses vestido de blaugrana y parece haber recuperado su forma.

Según Deco, Rashford está disfrutando plenamente su etapa en Barcelona, en parte porque se siente liberado de la presión de ser la principal referencia ofensiva del Manchester United.

