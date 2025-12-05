Deco evalúa las posibilidades sobre un regreso de Leo Messi al FC Barcelona

La idea de un regreso de Leo Messi al Barcelona en el futuro es aceptada desde hace tiempo, el astro argentino avivó las especulaciones con una visita sorpresa al Camp Nou, que documentó en redes sociales, junto con la confesión de su deseo de despedirse de la afición en persona.

Desde aquella visita al estadio el mes pasado, los aficionados dentro del Camp Nou han coreado el nombre de Messi durante cada partido en la casa recientemente renovada del equipo, dejando muy claro su deseo de verlo regresar.

Sin embargo, las posibilidades de un traspaso parecen escasas, ya que el director deportivo Deco ha decidido desmentir rotundamente las especulaciones y prácticamente ha descartado un futuro reencuentro con el delantero del Inter de Miami.

“No creo que Messi pueda volver”, declaró Deco a la Cadena SER. “Tiene contrato con el Inter de Miami y no lo hemos hablado. Leo es Leo, un gran jugador, pero no es un tema ahora mismo”.

Lo que Messi ha dicho sobre el regreso al Barcelona

Messi ha admitido abiertamente su deseo de volver de alguna manera | PAU BARRENA/GettyImages

Sin embargo, las cosas cambiaron a principios de noviembre. Su publicación en redes sociales fue seguida rápidamente por una entrevista con medios catalanes —realizada antes de su aparición en el césped del Camp Nou, pero difundida posteriormente— en la que Messi no rehuyó su deseo de regresar con su familia a Barcelona.

“Echamos mucho de menos Barcelona”, confesó. “Mi mujer, mis hijos y yo siempre hablamos de Barcelona, ​​de la idea de volver a vivir allí. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos”.

Habiendo declarado su deseo de despedirse del club apenas unos días antes, muchos aficionados rápidamente instaron al club a brindarle a Messi el reencuentro que creían que anhelaba.

¿Podría Messi regresar al Barcelona?

Messi firmó recientemente un nuevo contrato | Rich Storry/GettyImages

Su contrato anterior con el Inter de Miami vencía a finales de 2025, pero Messi firmó un nuevo contrato por tres años en octubre, semanas antes de sus vacaciones en el Camp Nou, lo que significa que cualquier transferencia tendría que pasar por el equipo estadounidense.

Miami ha construido su franquicia en torno a Messi y la probabilidad de que el equipo de la Major League Soccer (MLS) acepte una transferencia permanente es increíblemente remota, pero la idea de un préstamo a corto plazo sigue siendo una opción.

Messi y Miami se enfrentan a los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller en la Copa MLS este fin de semana, tras lo cual habrá un descanso de dos meses antes de que comience la temporada regular de 2026 el 21 de febrero. Anteriormente, se sabe que los jugadores han cerrado préstamos cortos con clubes europeos para mantener su forma física.

David Beckham, copropietario del Miami, estuvo cedido dos temporadas en el AC Milan en 2009 y 2010, mientras que jugadores como Thierry Henry, Landon Donovan y Robbie Keane han hecho una pausa en sus carreras en la MLS para pasar un tiempo en Europa.

En teoría, un préstamo a corto plazo al Barcelona es viable, pero tendría que contar con la aprobación del Miami.

El presidente del Barcelona resta importancia a los rumores de regreso

Joan Laporta ha intentado enfriar las especulaciones | AFP7/GettyImages

Los comentarios de Deco sobre un posible reencuentro con Messi no son los primeros de un alto cargo del Barcelona.

De hecho, poco después de la sorpresiva visita de Messi al Camp Nou, el presidente del club, Joan Laporta, fue preguntado sobre la idea de renovar al mejor jugador de la historia del club, pero se mostró igualmente escéptico.

“Por el máximo respeto a Messi, a los profesionales del club, al Barça y a los socios del Barça, creo que ahora mismo, especular con algo que no me parece realista ni justo... bueno, creo que no es adecuado”, enfatizó

En cambio, Laporta se ha centrado en un futuro homenaje a Messi. El actual presidente cree que cualquier celebración solo debería hacerse una vez que el Camp Nou abra por completo en los próximos años.