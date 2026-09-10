Deco rompe el silencio sobre el fallido fichaje de Julián Álvarez por el FC Barcelona

La posible llegada de Julián Álvarez al FC Barcelona acaparó uno de los grandes focos de atención del último mercado de fichajes. El conjunto azulgrana avanzó en su interés por el delantero, pero la negativa del Atlético de Madrid terminó frenando cualquier posibilidad de acuerdo.

Ante la repercusión que alcanzó el episodio, Deco, director deportivo culé, salió a explicar cómo se desarrollaron las conversaciones desde la entidad catalana y defendió el accionar del club.

🚨🔵🔴 Barça director Deco on Julián deal: “We made an offer to pay €100m over three seasons. There are clubs that pay in FIVE instalments”.



“I have no problem with Mateu Alemany; I haven’t done anything to him”, told RAC1. pic.twitter.com/MqvLCQvcCv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

En una entrevista con el programa "El Món a Rac1", el dirigente fue contundente al explicar que “hemos hecho las cosas bien. Lanzamos una oferta y no hubo contestación”. Según su relato, el blaugrana presentó una propuesta formal y mantuvo conversaciones respetuosas, pero no recibió una respuesta favorable por parte de la directiva rojiblanca.

En esa línea, Deco también intentó restarle importancia a la dimensión que alcanzó la polémica. “Hay mucho más tema de presión social que realidad”, señaló, en referencia a las numerosas versiones y declaraciones que rodearon el posible traspaso del argentino durante el verano

Deco negó que Julián fuera presionado

Uno de los puntos que más polémica generó fue la versión que apuntaba a un supuesto pedido del Barcelona para que Álvarez manifestara públicamente su deseo de abandonar el Atlético mientras disputaba la Copa del Mundo 2026 con la selección argentina.

Una acusación que Deco se encargó de desmentir de manera contundente y, al ser consultado directamente sobre esta cuestión, el director deportivo azulgrana respondió simplemente “no”, descartando que la entidad hubiera utilizado esa estrategia para intentar destrabar la operación.

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

La oferta y la relación con el Atlético

Otro de los puntos que aclaró Deco estuvo relacionado con las condiciones económicas de la propuesta. El portugués negó que el Barcelona pretendiera pagar el fichaje de Julián en seis cuotas y explicó que la oferta contemplaba tres temporadas de pagos, una fórmula habitual en el mercado.

Además, negó cualquier conflicto personal con Mateu Alemany, director deportivo del Atlético. “Yo no tengo ningún problema con Mateu, no sé si él lo tiene hacia mí porque yo no le he hecho nada”, aseguró.

Con sus declaraciones, Deco busca cerrar definitivamente una polémica que se extendió durante buena parte del verano, mientras el Barcelona ya pone el foco en su plantel y en los objetivos deportivos de la temporada 2026/27 bajo las órdenes de Hansi Flick.

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