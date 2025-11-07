Definida la fecha y sede para jugar la Finalissima



La Finalissima entre Argentina y España ya tiene fecha, sede y un marco histórico. El duelo entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa se disputará el 27 de marzo de 2026 en el imponente Estadio de Lusail, en Catar, escenario de la última final de la Copa del Mundo.

La organización ha optado por una sede neutral para esta edición, y Catar se impuso a la candidatura de Wembley, estadio que había albergado la anterior edición del torneo. El país árabe volverá a ser epicentro del fútbol mundial, reafirmando su apuesta por albergar grandes eventos internacionales.

El enfrentamiento promete ser un espectáculo de primer nivel. Por un lado, la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona continental y mundial, llega con la etiqueta de favorita. Por el otro, la España de Lamine Yamal, una generación joven que acaba de conquistar Europa bajo un modelo de juego fresco y ofensivo.

Uno de los ingredientes más atractivos del encuentro será el primer cruce en la historia entre Messi y Lamine Yamal. El astro argentino, símbolo eterno del fútbol mundial, frente al adolescente que muchos consideran su sucesor natural. El duelo generacional promete ser uno de los más seguidos del calendario futbolístico.

Además del componente deportivo, el partido tendrá un fuerte simbolismo. Argentina vuelve al estadio donde levantó el trofeo mundial en 2022, un lugar cargado de recuerdos para los hinchas albicelestes. España, en cambio, buscará hacer historia conquistando su primera Finalissima y reivindicando su hegemonía en el fútbol europeo.



Así, la Finalissima 2026 entre Argentina y España se perfila como un choque de generaciones, estilos y coronas. Lusail volverá a vestirse de gala para recibir a dos campeones del mundo y a los protagonistas de una noche que promete marcar época, un encuentro que bien podría repetirse en la copa del mundo del mismo año.