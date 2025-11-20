Definido el futuro de Sebastián Córdova para el mercado de invierno

El futuro de Sebastián Córdova por fin está definido. El mediocampista mexicano continuará su carrera con los Tuzos del Pachuca, club con el que alcanzó un acuerdo total para incorporarse en el mercado de invierno en calidad de agente libre.

Según distintos reportes, incluido el de Raúl Gómez de Minuto Final MX, las negociaciones entre Pachuca y el jugador llevan meses avanzando y nunca se detuvieron, incluso tras la reciente salida de Jaime Lozano del banquillo hidalguense. El cambio de entrenador no afectó la decisión.

Córdova busca un escenario donde pueda recuperar su nivel, tener regularidad y regresar a la órbita de la selección mexicana. En Tigres, bajo la dirección de Guido Pizarro, quedó relegado a un rol totalmente secundario, acumulando muy pocos minutos.

La falta de protagonismo fue determinante para que Córdova decidiera no renovar contrato con los felinos. Su vínculo termina en diciembre, momento en el que saldrá sin coste de transferencia y quedará listo para integrarse inmediatamente al proyecto de los Tuzos.

Cruz Azul v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup | Manuel Velasquez/GettyImages

Pachuca considera al mediocampista como una apuesta estratégica. Su calidad técnica, llegada al área y experiencia en partidos de alta exigencia encajan con el modelo del club, que suele potenciar a jugadores con necesidad de relanzarse.

El acuerdo contempla que Córdova sea una pieza importante dentro del nuevo ciclo deportivo. La directiva ve en él un perfil ideal para reforzar el mediocampo, aportar creatividad y asumir un rol más protagónico que el que tuvo en Tigres.

El movimiento representa un giro significativo en la carrera del futbolista de 27 años. Tras etapas con América y Tigres, Pachuca le ofrece estabilidad, minutos asegurados y un entorno competitivo donde puede volver a su mejor versión.

El traspaso, que se concretará oficialmente en el inicio del mercado de invierno, se perfila como uno de los movimientos más destacados de la Liga MX. Para Córdova, será la oportunidad de demostrar que aún tiene mucho por ofrecer en el fútbol mexicano.