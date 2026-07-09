Definido el futuro inmediato para Giorgos Giakoumakis

Cruz Azul no tiene tiempo que perder y comienza a resolver uno de los temas pendientes que tenía dentro de su plantel de cara al futuro inmediato. El club llegó a un acuerdo para concretar la venta de Giorgos Giakoumakis, delantero griego que no entraba más en los planes deportivos de los celestes tras una etapa llena de altibajos.

El destino del atacante será el Al-Ain, equipo que decidió apostar por su fichaje y adquirir el cincuenta por ciento de su carta. La operación permite que los de la capital del México liberen una pieza que ya no tenían contemplada desde hace más de un año, a tal grado que el curso pasado el '9' jugó como cedido en el PAOK de su país.

🚨Cruz Azul tiene un principio de acuerdo con el Al Ain para vender a Giorgos Giakoumakis. ⬇️https://t.co/X72kAUUqf2 — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 9, 2026

El atacante llegó a Cruz Azul como una apuesta de peso para reforzar la zona ofensiva, aunque nunca logró llegar al nivel que dentro de La Noria soñaban. Si bien dejó algunos momentos destacados con la camiseta celeste, su rendimiento terminó quedando lejos de las expectativas generadas alrededor de su incorporación.

Con este traspaso, la institución cementera además de obtener recursos, se ahorran el sueldo más elevado de su nómina. Adicional, la fórmula elegida mantiene abierta una puerta económica para el futuro en caso de que Giakoumakis aumente su valor en el mercado.

Real Club Celta v PAOK FC - UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Para el atacante por su parte, este traspaso representa un inicio desde cero. Su paso por la Liga MX fue terrible y no duró más de un año. De la misma forma, su cesión con el PAOK fue de más a mucho menos. Ahora mismo, se marcha al fútbol de medio oriente donde la exigencia es muy inferior.

La cantidad de dinero ingresada por la venta parcial de la carta del griego no fue revelada. Sin embargo, valorando su baja de nivel, es seguro que el precio fue muy a la baja.