¿Dejará Dani Ceballos el Real Madrid este verano?

En los más recientes días mucho se ha hablado sobre el futuro de Dani Ceballos dentro del Real Madrid. El jugador no es muy del gusto de Xabi Alonso, por lo que sobre el cierre del mercado de fichajes ha buscado la forma de salir del cuadro de la capital de España a toda costa.

Desde Francia, el cuadro del Olympique Marseille negoció su compra a pedido directo de Roberto de Zerbi. El club galo llegó a un acuerdo total con el Madrid y el jugador. Sin embargo, Dani frenó todo con tal de promover su regreso al Betis, mismo que no avanzó en lo más mínimo y que pagará caro el jugador.

🚨 CONFIRMED: Dani Ceballos is NOT leaving after the deal with Marseille collapsed. @FabrizioRomano pic.twitter.com/RPtuSfpI8d — Madrid Zone (@theMadridZone) August 29, 2025

Fabrizio Romano confirma que Dani Ceballos no saldrá del Madrid este verano. Al club blanco no le ha gustado nada la forma en la que el jugador ha llevado al extremo las gestiones con el cuadro de la Ligue 1 para tirarlas de último minuto, pues eso puede afectar la imagen y relaciones del Madrid.

Sobre el interés del Betis, el mismo es real, aunque carece de sustento. Más allá de que el cuadro de la ciudad de Sevilla deseaba unir sus caminos con el jugador, hoy los béticos no cuentan con nómina para aspirar al menos a una cesión por Ceballos.

Siendo el caso, Dani deberá pagar sus actos siguiendo dentro de la plantilla del Real Madrid. Salvo sorpresa, al menos por seis meses, su rol será el de un suplente con carencia de minutos en el campo.

