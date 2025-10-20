¿Dejará Julián Araujo el Bournemouth en el mercado de invierno?

El número de mexicanos que hoy está en Europa es muy reducido Es por ello que en gran medida el nivel de la selección mexicana ha ido muy a la baja. Por si fuese poco, los nacionales que hoy militan en el viejo continente no la pasan del todo bien, ya sea en lo individual o en lo colectivo.

Uno de esos casos es el de Julián Araujo. El lateral debe ser el jugador mexicano que peor la está pasando en Europa. El nivel no le está dando para ni siquiera ser un suplente de escasos minutos con el Bournemouth. Siendo el caso, su salida del equipo de la Premier League están en vías de firmarse.

🚨🇲🇽 EXCL. Julián Araujo busca salir del AFC Bournemouth.



->Busca salida desde cesión

->Objetivo: llegar al Mundial 2026

->Agencia le busca equipo en Europa

->Iraola da visto bueno a salida



DETALLES.https://t.co/KcQkBVX0YP — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 19, 2025

Fernando Esquivel reporta que el manejo del exjugaador del Barcelona ya trabaja para conseguir acomodo al lateral en el mercado de invierno. La fuente afirma su baja del cuadro de la Premier League seguramente se ha de dar en calidad de cedido por lo que resta de campaña.

El técnico del cuadro del Bournemouth, Andoni Iraola, ya ha dado luz verde para que el jugador deje a la plantilla a partir de enero. La realidad es que pese a que el entrenador le dio en su momento total confianza al mexicano, hoy le tiene borrado, siendo la cuarta opción en su lista para la posición.

La intención de Araujo como de su manejo el da de quedarse en Europa por lo menos seis meses más. El jugador tiene bien en claro que si es capaz de levantar el nivel en el mejor fútbol del planeta previo a la copa del mundo, muy seguramente se ha de colar en la lista final de Javier Aguirre para el mundial de 2026.

En la Liga MX, hay un equipo que tiene dentro de su lista de fichajes a Julián. Se trata de los Tigres de la UANL, quienes le ven como el reemplazo generacional de Javier Aquino. Por ahora, Araujo y su entorno no contemplan esa vía en el corto plazo.

