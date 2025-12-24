La continuidad de Ramón Juárez en el Club América comienza a generar ruido de cara al próximo mercado. El defensor mexicano se estaría planteando seriamente la posibilidad de buscar nuevos horizontes, motivado por la escasa participación que ha tenido bajo la dirección técnica de André Jardine durante los últimos torneos.

El central no se encuentra conforme con el rol secundario que ha asumido dentro de la plantilla azulcrema. A pesar de su constancia en entrenamientos y su disposición cada vez que es requerido, Juárez entiende que la competencia interna y las decisiones técnicas lo han relegado a un papel muy limitado.

Esta situación no solo afecta su presente inmediato, sino que también enciende una alerta importante a mediano plazo. Ramón Juárez sabe que, con la Copa del Mundo en el horizonte, permanecer sin minutos de calidad podría dejarlo fuera del radar de Javier Aguirre y comprometer seriamente sus aspiraciones internacionales.

Desde el entorno del jugador se reconoce que la inquietud no pasa por un rompimiento con el club, sino por una necesidad deportiva. Juárez considera que necesita continuidad, ritmo y protagonismo, elementos que hoy no tiene garantizados en Coapa pese a formar parte de una de las plantillas más profundas del país.

Por ahora, la postura institucional del América es clara. La directiva no contempla la salida del defensor mexicano en este mercado, al considerarlo una pieza de respaldo importante dentro de la rotación defensiva. En el club valoran su perfil, su disciplina y su proyección a futuro.

Sin embargo, el mercado comienza a moverse alrededor del zaguero. Dos clubes han aparecido en el radar como posibles destinos en caso de que la situación evolucione: Cruz Azul y el Porto. Ambos siguen de cerca su escenario, conscientes de su edad, su formación y su margen de crecimiento.

En el caso de Cruz Azul, el interés responde a la necesidad de fortalecer su línea defensiva con perfiles nacionales que conozcan la Liga MX. Mientras tanto, desde Portugal, el Porto observa con atención como una apuesta de desarrollo, aunque sin dar pasos formales por ahora.

De momento, no existe ninguna oferta concreta sobre la mesa. Todo se mantiene en una etapa de sondeo y análisis. Ramón Juárez sigue siendo jugador del América, pero su inconformidad con los minutos podría convertir su caso en uno de los temas a seguir en las próximas semanas.