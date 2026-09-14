Dembélé responde a Mbappé y aviva la pelea por el Balón de Oro 2026

Con la ceremonia del Balón de Oro 2026 prevista para el próximo 21 de octubre, Lamine Yamal y Kylian Mbappé aparecen entre los principales candidatos, aunque Ousmane Dembélé también tiene argumentos para defender el premio que conquistó el año pasado. El francés, además, respondió a unas declaraciones de su compañero de selección que volvieron a poner el foco sobre sus respectivas trayectorias.

Después de la victoria del Paris Saint-Germain por 0-1 ante el Brest, el delantero fue consultado por Ligue 1+ sobre sus posibilidades de volver a ganar el reconocimiento y su respuesta estuvo marcada por una referencia directa a Mbappé, quien recientemente había explicado que durante su carrera siempre fue considerado “el elegido”, mientras que a Dembélé se lo veía como un futbolista talentoso.

🚨 𝗠𝗔𝗝𝗢𝗥 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ousmane Dembélé is NOT happy with Kylian Mbappé’s recent comments about him, confirmed by L’Equipe.



Mbappé had said: “He was always seen as a talented player, while I was always seen as THE CHOSEN ONE. I reached the top very early. His journey was… pic.twitter.com/s16ozExEVD — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 14, 2026

“Siempre he estado en el fondo de la clase trabajando duro”, señaló el vigente campeón de la UEFA Champions League, quien remarcó que nunca necesitó hablar demasiado sobre sus objetivos y que prefirió demostrar su valor dentro del campo.

Una carrera diferente a la de Mbappé

La comparación entre ambos no es nueva. Mbappé reconoció que alcanzó rápidamente la cima y que desde muy joven fue señalado como una futura estrella mundial. Dembélé, en cambio, tuvo que atravesar una trayectoria mucho más irregular, especialmente por las lesiones que condicionaron varias etapas de su carrera.

El propio delantero del Real Madrid destacó esa diferencia y valoró la capacidad de su compañero de combinado para recuperarse y alcanzar finalmente el máximo reconocimiento individual. El jugador del PSG coincidió con esa lectura, aunque dejó claro que su camino estuvo marcado principalmente por el trabajo y la constancia.

En esa línea, el francés no solo cuenta con el antecedente de ser el vigente ganador del premio, sino también con una temporada que le permite volver a estar en la conversación. Con el conjunto parisino consiguió su segunda Champions consecutiva y, a nivel local, también conquistó la Ligue 1, además de haber sido elegido como el mejor futbolista del campeonato.

Sin presión por el Balón de Oro

TOPSHOT-FBL-FRA-AWARD-2025-BALLON D'OR | LOU BENOIST/GettyImages

Aún así, el delantero aseguró que afronta la carrera sin presión. “Nunca me vieron como el elegido, pero me esforcé y el año pasado me vi recompensado con una temporada fantástica”, explicó.

Ahora, con Yamal y Mbappé también decididos a quedarse con el galardón, el francés prefiere mantener la calma. La decisión final estará en manos de los periodistas que participan de la votación, pero la respuesta de Dembélé dejó claro que no piensa ceder fácilmente el trono que consiguió un año atrás.

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