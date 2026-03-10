Armando González continúa despertando interés en el futbol europeo. El delantero de Guadalajara ha comenzado a figurar en la órbita de distintos clubes del continente y ahora el mercado alemán se suma a la lista de destinos potenciales para el atacante mexicano.

En las últimas horas ha trascendido que Borussia Dortmund ha puesto especial atención en el rendimiento del joven futbolista rojiblanco. El conjunto germano, reconocido por su apuesta constante por talento joven, ha iniciado un seguimiento puntual al delantero conocido como la “Hormiga”.

LO SIGUEN MUY DE CERCA 🐜🟡⚫️



Borussia Dortmund está muy interesado en Armando González.



Según información de Fox Sports, gente del BVB estuvo siguiendo el rendimiento de la ‘Hormiga’ González en el Clásico Tapatío, donde el mexicano anotó un gol y falló un penal en la victoria… pic.twitter.com/oDScXrlOcL — Futbol Total (@futboltotal) March 8, 2026

El interés del club alemán no se limita a informes a distancia. De acuerdo con reportes recientes, representantes del Borussia Dortmund estuvieron presentes en el clásico tapatío disputado entre Atlas y Guadalajara para observar directamente el desempeño del atacante.

El encuentro, celebrado en el estadio del Atlas, sirvió como escenario ideal para que Armando González mostrara su capacidad ofensiva. Durante el partido, el delantero tuvo una participación determinante dentro del funcionamiento ofensivo de Chivas, convirtiéndose en una de las referencias más activas en ataque.

La actuación del futbolista no pasó desapercibida para los visores europeos. González logró marcar uno de los goles del encuentro, confirmando su capacidad para aparecer en momentos clave dentro del área rival y reforzando la impresión positiva que el club alemán mantiene sobre su evolución.

FBL-MEX-ATLAS-GUADALAJARA | ULISES RUIZ/GettyImages

No obstante, el partido también dejó un episodio que reflejó la complejidad de la jornada para el delantero. González dispuso de una oportunidad desde el punto penal, pero no logró convertir el disparo, una acción que contrastó con su anotación durante el desarrollo del encuentro.

A pesar de ese momento, el balance general de su rendimiento fue positivo. La capacidad para generar peligro constante, su movilidad dentro del frente de ataque y la intensidad mostrada a lo largo del compromiso siguen siendo aspectos que llaman la atención de los observadores internacionales.

El Borussia Dortmund ha construido en las últimas décadas una reputación sólida como plataforma de desarrollo para futbolistas jóvenes. Jugadores que posteriormente han brillado en el futbol europeo han pasado por la estructura del club alemán, lo que convierte su interés en una señal significativa para cualquier prospecto.

En ese contexto, el seguimiento al delantero de Guadalajara podría representar una oportunidad importante dentro de su carrera profesional. El mercado alemán, además, ha demostrado en diversas ocasiones su disposición para apostar por talento latinoamericano en crecimiento.