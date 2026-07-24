Desde Monterrey niegan haber buscado a Erik Lira y César Montes

Rayados de Monterrey arrancó de forma positiva su nuevo proyecto bajo el mando del técnico argentino Matías Almeyda, quien debutó con victoria en el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, tras doblegar 3-2 a Santos Laguna, con un doblete del argentino Lucas Ocampos y una anotación de Jesús ‘Tecatito’ Corona.

"Mis primeras impresiones son asombrosas. Cuando vas a otro equipo quieres que sea un buen proyecto. Rayados habla por sí mismo en cuanto a los aspectos técnicos y tácticos".🎙️ Hugo Cuypers.🔵⚪ pic.twitter.com/ENtuBMm0q6 — Rayados (@Rayados) July 23, 2026

Sumado a esta inicio alentador, la directiva encabezada por el neerlandés Dennis te Kloese, presidente deportivo, y el argentino Walter Erviti, director deportivo, siguen buscando cómo reforzar al equipo, recordando que ya lograron el fichaje del delantero uruguayo Diego Rossi desde el Columbus Crew SC de la MLS, además tomaron la decisión de reincorporar al arquero argentino Esteban Andrada tras haber estado a préstamo con el Real Zaragoza de España.



No obstante, esos no fueron los únicos movimientos que La Pandilla cocinó, pues el fin de semana se unió Orbelín Pineda desde el AEK Atenas de Grecia, y este mismo jueves hicieron oficial el fichaje del delantero belga Hugo Cuypers, procedente del Chicago Fire de la MLS, quien confesó que tanto Almeyda como Te Kloese lo convencieron desde el primer momento para arribar al club.



“Mis primeras impresiones son asombrosas. Cuando vas a otro equipo quieres que sea un buen proyecto. Rayados habla por sí mismo en cuanto a los aspectos técnicos y tácticos. Hablé con Dennis y Matías, y ellos me confirmaron por qué este club es tan grande. Estoy realmente emocionado”, dijo el reciente fichaje europeo.

SE APAGA LA ILUSIÓN DE LOS AFICIONADOS ❌#CentralFOX | Walter Erviti, director deportivo de Rayados, habló sobre los virtuales fichajes de Erik Lira y César Montes



Fue tajante y admitió que no hay nada con ninguno de los dos. Tuvieron una gran Copa, pero están contentos con… — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 24, 2026

Por otro lado, a lo largo del verano en el famoso Fútbol de Estufa, hubo otro nombre que sonó constantemente para ser fichado, el contención Erik Lira, quien tuvo una destacada actuación con México en el Mundial 2026. Desde hace un rato se ha manejado que el elemento de Cruz Azul podría dar el salto a Europa, pero hasta ahora no ha habido ofertas sobre la mesa. Supuestamente, La Pandilla lo habría tentado con una importante oferta económica, sin embargo, las especulaciones terminaron porque Erviti negó que se le haya buscado en algún momento, mismo caso con el defensa César Montes del Lokomotiv Moscú de Rusia, al cual han tratado de repatriar diferentes escuadras como América y Cruz Azul.



“Nunca hubo una propuesta por él (Lira), a quien reconocemos como un gran jugador. Ha hecho un gran Mundial y estamos felices con los jugadores que tenemos en esa posición. En ningún momento se inició nada formal por él”, explicó el exmediocampista de Monterrey en la conferencia de prensa que sirvió para la presentación oficial de Hugo Cuypers.



“Cada jugador que pasa por esta institución y deja lindos recuerdos siempre va a tener las puertas abiertas (Montes). En el momento en que tengamos la posibilidad de contactarlo, seremos los primeros en comunicarlo y estaremos felices de hacerlo, porque lo queremos mucho. No hemos iniciado ningún tipo de conversación”, dijo sobre el asunto del Cachorro, ex de la institución.

Walter Erviti explicó que no hubo interés por Erik Lira.



"Nunca hubo una propuesta por Erik Lira, a quien reconocemos como gran jugador".



Tampoco por César Montes:



"En el momento de que tengamos la posibilidad de contactarlo seremos los primeros en comunicarles". pic.twitter.com/HjmpcS8pRM — PressPort (@PressPortmx) July 24, 2026

De este modo, los rumores que ponían a Lira y Montes en la Sultana del Norte han quedado descartados, no obstante, la directiva albiazul afirmó que estará atenta al mercado de verano por si se presenta alguna buena oportunidad.