Diego Forlán buscará devolverle la famosa ‘Garra Charrúa’ a Uruguay

Una de las grandes decepciones del Mundial 2026 fue la selección de Uruguay, la cual ni siquiera pudo avanzar de la Fase de Grupos, aun cuando había opción de que hasta los mejores terceros lugares calificaran. El cuadro celeste estuvo en el Grupo H, debutando con un empate 0-0 ante Arabia Saudita, lo que le costó ser sumamente criticada; después la debutante Cabo Verde le sacó la igualada 2-2 encendiendo las alarmas; y finalmente, aun cuando debía ganar sí o sí para lograr su cometido, sucumbió contra España por la mínima. Al final, quedó con dos puntos en el tercer sitio, despidiéndose de forma vergonzosa.

🇺🇾 💣 FORLÁN REEMPLAZA A BIELSA Y ES EL NUEVO TÉCNICO DE URUGUAY



🔄 Tras la dura eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial, el histórico uruguayo asumirá al frente de la selección mayor hasta marzo



➡️ Además, también estará a cargo de la Sub 20, que disputará… pic.twitter.com/OqzoYebbIA — Diario Olé (@DiarioOle) July 12, 2026

Previo a la Copa del Mundo, se criticó en demasía al técnico argentino Marcelo Bielsa, incluso se hablaba de problemas de vestidor con los mismos futbolistas, pero a pesar de esto desde el país uruguayo se mantuvieron respaldando el proyecto. Evidentemente, tras el rotundo fracaso, El Loco quedó fuera de la silla técnica al poner su renuncia una vez confirmada la eliminación del equipo.



Y ahora, Diego Forlán es la gran apuesta para devolverle el sello de ‘Garra Charrúa’ al combinado celeste. Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguay de Fútbol, confirmó dicha noticia. Es por ello, que el tres veces mundialista, en Corea-Japón 2002, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, será el seleccionado absoluto interino hasta marzo del 2027, donde después, conforme a sus resultados obtenidos, se decidirá si se busca a alguien más o lo mantienen en su cargo, pues a finales del actual 2026 hay elecciones en la AUF.



“El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él está ahora entusiasmado”, dijo el directivo sobre la asignación del Cachavacha.

🇺🇾🚨 AHORA Diego Forlan será el nuevo entrenador de la Selección Uruguaya.



El histórico 10 de Uruguay sera el DT interino como minimo hasta marzo.



Se hará cargo de la Sub-20 y de los partidos de la mayor.



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Con esto, el ex del Villarreal y el Atlético de Madrid de España dirigirá todos los partidos de La Celeste en septiembre, octubre y noviembre, que es cuando se disputarán las Fechas FIFA de cara al Mundial 2030, además de los amistosos que se vayan pactando hasta el mes de marzo. Aunado a ello, el exdelantero será el director técnico de la selección sub-20, que en enero del 2027 jugará el Sudamericano de la categoría.



Diego Forlán ya ha tenido experiencia en los banquillos, pues comandó al Peñarol de su país en el 2020, con once duelos disputados, ganando cuatro, empatando tres y perdiendo cuatro; del mismo modo, estuvo al frente del Atlético Atenas, de la Segunda División de su país, donde dirigió doce cotejos, con cuatro victorias, cinco igualadas y tres tropiezos.