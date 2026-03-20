¿Diego Laínez se queda sin opciones de jugar el Mundial 2026?

A nivel de selección mexicana, salvo que sea por una lesión importante, quedar fuera del listado para la fecha FIFA de marzo, representa quedarse casi que fuera del Mundial. Javier va a definir los nombres finales para su lista a presentar en junio y perderse esta oportunidad, tiene tintes de fatal.

Hoy, uno de los jugadores en medio de dicho escenario de poca esperanza es justamente Diego Laínez. A pesar de que el extremo vive un gran momento con los Tigres, tal vez el mejor de su carrera, no fue llamado por Javier y su cuerpo técnico para los duelos ante Portugal y Bélgica, hecho que puede ser definitivo.

LAINEZ, CADA VEZ MÁS LEJOS DEL TRI😬🇲🇽



La historia de Diego Lainez con la Selección Mexicana de Fútbol se enfría y en el peor momento. El jugador de Tigres volvió a quedar fuera de la convocatoria 👀



¿Se quedará fuera de la lista final para el Mundial 2026? pic.twitter.com/4gMZ64wJTR — Claro Sports (@ClaroSports) March 19, 2026

Diego ya había sido descartado el mes de febrero para el duelo en contra de Islandia. En dicho cotejo sólo tuvieron actividad jugadores de la Liga MX y a pesar de ello, el menor de los Laínez no fue tomado en cuenta. Las alarmas estaban activas y avisaban que lo peor estaba por venir.

Ahora, Aguirre respalda su postura dejando de lado al ex Betis una vez más. Salvo que ocurra un milagro en próximos meses, Laínez ya no tiene forma de colarse a la lista final. Incluso, luce muy lejano que el jugador pueda de menor entrar en el primer filtro de 35 seleccionados del mes de mayo.

Tigres UANL v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien no está del todo claro si la decisión gira sólo en torno a lo deportivo o hay un factor disciplinario adicional, sí se sabe cuándo perdió Diego el lugar. Esto fue en el duelo del mes de enero ante Bolivia en calidad de visita también fuera de fecha FIFA.

Laínez tuvo un muy mal rendimiento en un partido donde se le pedía protagonismo. Adicional, se afirma que Diego no dio valor a algunas peticiones táctica de parte de Aguirre, situación que habría llevado al entrenador a dejarle de lado cien por ciento.

Por segunda Copa del Mundo consecutiva, Laínez llega a los meses previo al Mundial viendo cómo se le va el boleto de las manos.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA