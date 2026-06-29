Diego Rossi, a punto de comandar el eje de ataque de Rayados de Monterrey

Luego de un semestre desastroso donde no pudieron si quiera acceder a la Liguilla, Rayados de Monterrey comenzó una limpia desde la parte alta. El pésimo desempeño del equipo ocasionó que se tomara la decisión de despedir a Antonio ‘Tato’ Noriega como presidente deportivo siendo reemplazado por el neerlandés Dennis te Kloese. Asimismo, el argentino Nico Sánchez no siguió como estratega para darle paso a su compatriota Matías Almeyda.

🚨 ¡Diego Rossi, a un paso de Rayados! 🔵⚪🇺🇾



El atacante uruguayo firmaría por tres años con el Monterrey y llegaría esta semana a la ciudad para presentar exámenes médicos y físicos antes de hacer oficial su incorporación.



De concretarse, Matías Almeyda sumaría un refuerzo de… pic.twitter.com/ZFAoroKV66 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 28, 2026

Y aunque todavía no se han dado a conocer de forma oficial las bajas del club, se sabe que hay varios que no están contemplados para el venidero Apertura 2026, de la Liga MX, comenzando por el delantero francés Anthony Martial, el cual supuestamente ya habría rescindido su contrato. Del mismo modo, el arquero uruguayo Santiago Mele tampoco entraría en planes, mientras el serbio Uros Djurdjevic suena con fuerza para salir a préstamo.



Lo que es un hecho es que La Pandilla quedó muy debilitada a la ofensiva con la partida del delantero argentino Germán Berterame, quien se marchó al Inter Miami de la MLS para unirse a su compatriota Lionel Messi. Sin el sudamericano nacionalizado mexicano, el cuadro regio apostó por Djuka, gracias a su paso goleador en el Atlas, pero quedó lejos de las expectativas. La otra opción era Roberto de la Rosa, pero al final no pudo ser un total referente.



Con todo esto en mente, la nueva directiva de los albiazules ya habría hecho su movimiento. El elegido para comandar el ataque sería el uruguayo Diego Rossi, un nombre que ha sido vinculado con el fútbol mexicano en diversas ocasiones.

🚨El delantero 🇺🇾 Diego Rossi está a un paso de ser refuerzo de Rayados.

ℹ️Sobre la base de lo contado por @FelipeGalindot. ⬇️https://t.co/tKmJXlCIT8 pic.twitter.com/TxH9Vglhbs — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 28, 2026

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, Monterrey tiene negociaciones muy avanzadas para incorporar al centro delantero del Columbus Crew de la MLS. La operación ya estaría en la fase final y se trataría de una transferencia definitiva por 7.2 millones de dólares. Ambas directivas y el entorno del futbolista ya tienen el contrato por tres años prácticamente estructurado, faltando los mínimos detalles administrativos para proceder con los exámenes médicos de rigor.



El charrúa se formó en el Peñarol de su país, donde sólo estuvo un año porque fue fichado por Los Ángeles FC de la MLS, defendiendo el escudo del 2018 al 2021 hasta que dio el salto al Viejo Continente con el Fenerbahçe de Turquía. Fue en el 2023 cuando regresó a la liga estadounidense de la mano de The Crew, en donde está consolidado como una figura importante. Se espera que próximamente se una a la pretemporada de Rayados.



Finalmente, el romperredes viene de disputar 15 encuentros con el cuadro de Ohio en la actual temporada de la MLS, 14 veces como titular, aportando seis anotaciones y dos asistencias. En general, el uruguayo convirtió 37 anotaciones desde que se puso a disposición del club, ganando la MLS Cup 2023 y la Leagues Cup 2024.