Diego Simeone provoca a Vinicius en medio de la Supercopa de España: "Te va a echar Florentino"

El partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid de semifinales de la Supercopa de España no solo ha tenido tres goles que tienen de manera momentánea como finalistas a los merengues, sino que ya hubo un pique entre Diego Pablo Simeone y Vinicius Junior.

En las últimas semanas el futbolista brasileño ha estado en el ojo del huracán y es que en repetidas ocasiones ha sido cuestionado por su baja de nivel, conforme a lo que venía produciendo, razón por la cual hoy el estratega colchonero decidió provocarlo justo cuando el derbi estaba ya en marcha.

Acorde a información revelada por Cope, una de las cámaras de Movistar captó el momento en el que jugador y director técnico se hicieron de palabras en la banda, siendo el argentino quien le dijera al hombre madridista que si seguía así Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, iba a decidir correrlo del equipo.

Te va a echar Florentino, acuérdate de lo que te digo. Diego Simeone

Vinicius hace unos meses tuvo un altercado con Xabi Alonso, quien decidió sacarlo de cambio y fue ahí que el brasileño le recriminó esta cuestión. Horas después el brasileño subió disculpas a redes sociales y aparentemente el tema quedó ahí, pero justo en el encuentro contra el Real Betis también Vini le dijo a su directivo que para él era complicado jugar ya que nadie le cedía la pelota.