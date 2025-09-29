Diez grandes clubes que no son dueños de sus estadios

Estos son algunos clubes grandes que juegan de local en un estadio que no es de ellos.

9. Flamengo

Estadio Maracaná | Eric Seals-Imagn Images

Flamengo es el actual campeón de la Copa Libertadores y juega en el gran Estadio Parque Maracaná. Pertenece al Gobierno de Rio de Janeiro.

8. Olympique de Marsella

El club francés es uno de los más grandes de su país. El estadio donde juega el Olympique, Stade Vélodrome, es propiedad del Ayuntamiento de Marsella.

7. Cruzeiro

Cruzeiro tiene un palmarés amplio y es de los mejores equipos en Sudamerica a pesar de estar en segunda división. Juega en el Estadio Mineirao Gerais que pertenece al Estadio Minas Gerais y es alquilado al club brasileño.

6. Roma

El estadio mítico Olímpico de Roma es en la actualidad el campo habitual de A.S. Roma y su rival vecino La Lazio. El dueño del estadio es el Comité Olímpico Nacional Italiano

5. Nápoli

El Nápoli es uno de los equipos grandes de Italia pero no cuenta con estadio propio. Juega en el Estadio San Paolo y los propietarios son la Comuna de la Ciudad. Posee un gran aforo y es de los más bonitos de la Serie A.





4. AC Milan e Internazionale



San Siro es para el AC Milan y Giuseppe Meazza para el Internazionale. Un mismo estadio, diferentes nombres. Dos de los clubes más grandes de Italia disputan allí sus partidos como locales. Es de la comuna de Milán.



3. Ajax

El estadio más popular de Holanda es el Johan Cruyff Arena. Tiene una capacidad de casi 55.000 espectadores y es propiedad del Gobierno de Amsterdam.

2. PSG

El Paris Saint Germain es el club que comanda la Ligue 1 y uno de los mas ricos del mundo pero no cuenta con un estadio en su propiedad. El club parisino juega en el El Parque de los Príncipes, pero es propiedad del Consejo de París.

1. Manchester City

Manchester City es uno de los clubes que más han crecido en los últimos años por las inversiones de sus propietarios. Juega en el Etihad Stadium que es del Consejo de la Ciudad de Manchester y el estadio se arrendo por 250 años.