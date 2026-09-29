Dinamarca vs Portugal: previa, predicciones y alineaciones

Portugal está de racha. Jorge Jesus tomó el mando de la selección lusa y, hasta ahora, se vienen entendiendo bien. Los resultados hablan por sí mismos, ya que marcha primera del Grupo A4 de la Nations League con puntaje perfecto luego de vencer a Gales y Noruega.

Ahora tendrá que enfrentar a Dinamarca, un rival que viene de ganarle a los Dragones Rojos y que también pelea en la zona. Los portugueses buscarán estirar su buen momento y quedarse, una vez más, con los tres puntos.

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Portugal tiene el invicto y el puntaje perfecto y, si bien Dinamarca tiene la ventaja de la localía y los recursos para complicarle el partido a los lusos, los de Jorge Jesus saben bien como salir de esos apuros y tienen nombres de sobra en el ataque para resolver el partido. Ambos podrían anotar, pero los visitantes quedarse con la victoria.

Dinamarca 1-2 Portugal

¿A qué hora se juega Dinamarca vs Portugal?

Ciudad: Copenhague, Noruega

Estadio: Parken Stadion

Fecha: jueves 1 de octubre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Dinamarca y Portugal

Dinamarca: 1

1 Empates : 0

: 0 Portugal: 3

Último partido entre ambos: 23/3/2025 - Portugal 5-2 Dinamarca - Cuartos de final, vuelta - Nations League 2024/25

Últimos 5 partidos

Dinamarca Portugal Dinamarca 2-0 Gales 27/9/2026 Noruega 1-2 Portugal 27/7/2026 Noruega 3-2 Dinamarca 24/9/2026 Portugal 1-0 Gales 24/9/2026 Dinamarca 2-1 Ucrania 7/6/2026 Portugal 0-1 España 6/7/2026 RD Congo 0-0 Dinamarca 3/6/2026 Portugal 2-1 Croacia 2/7/2026 República Checa 2-2 Dinamarca 31/3/2026 Colombia 0-0 Portugal 27/6/2026

¿Cómo ver Dinamarca vs Portugal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Dinamarca

Brian Riemer, Dinamarca | LISELOTTE SABROE/GettyImages

Dinamarca se recuperó de la derrota ante Noruega con un triunfo 2-0 contra Gales en Copenhague. Mikkel Damsgaard participó en las dos jugadas de gol a pelota parada. Primero, su envío terminó en el tanto en contra de Ben Davies y después otra acción iniciada por el mediocampista derivó en el remate desviado de Gustav Isaksen que sentenció el encuentro. Con tres puntos en dos fechas, los dirigidos por Brian Riemer comparten puntuación con Noruega y están a tres unidades de Portugal.

La principal baja para recibir a los lusos va a ser Patrick Dorgu. El futbolista del Manchester United tuvo que salir a los 30 minutos en el partido del domingo y abandonó la concentración. Se suma a una lista de ausencias que incluye a Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek y Kasper Dolberg. "Nunca experimenté algo así. Conté siete u ocho jugadores que normalmente estarían siempre en una convocatoria de 23 y no están aquí", expresó el DT. Riemer confirmó que convocará al menos a un reemplazante y mencionó, entre las alternativas, a Anders Dreyer y Andreas Skov Olsen.

Posible alineación de Dinamarca contra Portugal (4-3-3): Filip Jörgensen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Maehle; Pierre-Emile Hojbjerg, Morten Hjulmand, Victor Mow Froholdt; Mohammed Daramy, Rasmus Hojlund, Mikkel Damsgaard.

Últimas noticias de Portugal

Jorge Jesus, Portugal | Eurasia Sport Images/GettyImages

Seis puntos de seis disponibles. Los lusos le ganaron 1-0 a Gales y 2-1 a Noruega. En Oslo, Joao Félix abrió el marcador a los 17 minutos, Erling Haaland igualó en el segundo tiempo y Gonçalo Ramos aprovechó un error de Orjan Nyland para marcar el tanto del triunfo. Los de Jorge Jesus son lideres de su grupo en la Nations.

La gran particularidad del encuentro contra los nórdicos fue la suplencia de Cristiano Ronaldo, que permaneció los 90 minutos en el banco. El delantero había sido titular ante Gales y jugó 67 minutos. En Oslo realizó la entrada en calor y estaba previsto que ingresara durante la segunda parte, pero el DT al final optó por otras variantes. "Había acordado con él que jugaría la última media hora, aunque el partido no lo requirió. Gonçalo estaba jugando bien, había hecho un gol y le anularon otro", explicó.

Jesus aseguró que la decisión no estuvo relacionada con el estado físico de Cristiano y, de hecho, dejó abierta la posibilidad de utilizarlo en el partido del jueves. "Fue una decisión mía. No pensé que fuera el momento ideal, necesitaba un jugador con características diferentes, pero eso no significa que no sea una opción.", expresó. El delantero del Al Nassr lleva 979 goles en su carrera y sigue en la persecución de llegar a las 1000 anotaciones.

Portugal no pudo contar con Bruno Fernandes por lesión, aunque no les impidió sumar de a tres una vez más. Joao Félix convirtió por segunda fecha consecutiva después de marcar el único tanto en el debut y Ramos aprovechó su oportunidad como titular.

Posible alineación de Portugal contra Dinamarca (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, João Félix.

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