¿División entre Henry Martín y André Jardine?

La tensión que se insinuó tras el último clásico parece haber quedado atrás dentro del América. Luego de algunas declaraciones que generaron ruido mediático, André Jardine y Henry Martín sostuvieron una charla interna este lunes. El mensaje que surge desde el club es claro: no hay vestidor roto.

Las palabras del capitán azulcrema, emitidas tras la derrota, abrieron interpretaciones sobre una posible diferencia con el cuerpo técnico. El contexto de malos resultados y falta de gol amplificó cada frase. Sin embargo, en el interior del plantel aseguran que el episodio no escaló más allá del análisis futbolístico.

Henry, como referente del grupo, asumió su postura pública desde la autocrítica. Sus declaraciones fueron consideradas “complejas” por el entorno, especialmente por la lectura externa que sugería un señalamiento hacia Jardine. No obstante, dentro del club interpretan que el fondo del mensaje apuntaba a la mejora colectiva.

André Jardine, por su parte, mantuvo la calma. El técnico brasileño entiende el peso que tiene la figura del capitán y la necesidad de que exista franqueza en momentos adversos. Por ello, optó por conversar de frente con el delantero para evitar interpretaciones cruzadas y cerrar cualquier grieta incipiente.

La reunión entre entrenador y jugador fue descrita como directa y constructiva. Ambos coincidieron en que los objetivos de la temporada siguen intactos, tanto en Liga MX como en la Concacaf. Más allá del tropiezo reciente, el plantel considera que todavía depende de sí mismo para revertir la narrativa.

En el entorno azulcrema también reconocen que la presión es natural. América no está acostumbrado a rachas negativas prolongadas y cada derrota adquiere una dimensión mayor. Esa exigencia histórica obliga a que capitán y técnico mantengan un discurso alineado frente al grupo y hacia el exterior.

El vestidor, según fuentes cercanas, respondió con normalidad en la práctica posterior al diálogo. No hubo gestos de fractura ni señales de división interna. Al contrario, se reforzó la idea de que la crítica debe transformarse en combustible competitivo y no en conflicto estructural.

Jardine y Henry entienden que su rol trasciende lo futbolístico. Como entrenador y capitán, respectivamente, deben enviar un mensaje de unión en medio de la turbulencia. En Coapa prevalece la calma institucional, aunque la obligación de ganar pronto sigue marcando la agenda inmediata.