El Real Madrid vive horas de máxima incertidumbre tras la contundente derrota sufrida ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Los rojiblancos no solo marcaron cinco goles a Thibaut Courtois, sino que también dejaron al club blanco con serias dudas sobre el estado físico de dos de sus pilares defensivos: Éder Militão y Dani Carvajal.

Según informes de Guillermo Rai, de The Athletic, ambos jugadores necesitarán un examen más exhaustivo por parte del cuerpo médico de Los Blancos. Militão habría sufrido una lesión en el tobillo tras un último esfuerzo sobre Alexander Sørloth, que provocó su sustitución en el descanso por Raúl Asencio. Carvajal, por su parte, fue retirado del campo en el minuto 59, dejando a Asencio encargado de cubrir el lateral derecho durante los minutos restantes.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Anadolu/GettyImages

Estas bajas se suman a un preocupante historial de problemas defensivos para Xabi Alonso. Real Madrid ya está sin Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy, lo que deja al técnico español al borde de una crisis en la zaga.

De confirmarse las lesiones de Militão y Carvajal, Alonso se vería sin un lateral derecho de garantías y con solo tres centrales de primer equipo disponibles, entre los que David Alaba apenas ha jugado 10 minutos esta temporada. Las opciones confiables se reducirían a Dean Huijsen y Raúl Asencio, mientras que los mediocampistas Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde podrían verse nuevamente obligados a cubrir la defensa, tal como ocurrió la pasada campaña.

El episodio no solo preocupa por la complejidad táctica que supone rearmar la defensa, sino también por el precedente que generó la crisis de lesiones que terminó por costarle el puesto a Carlo Ancelotti. Alonso aguarda con ansiedad los informes médicos, consciente de que la estabilidad del equipo dependerá en gran medida de la recuperación de sus defensores clave.

El calendario inmediato no dará tregua, y cualquier nueva baja podría complicar seriamente las aspiraciones del Real Madrid en LaLiga y la Champions League, obligando al club a reinventar su zaga en tiempo récord.