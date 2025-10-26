Doblete de la 'Hormiga' y un gol de Romo para que Chivas esté goleando 3-0 al Atlas en el Clásico Tapatío

Este sábado en el Estadio Akron se está disputando la rivalidad más añeja del fútbol mexicano: el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, duelo vital para ambos conjuntos que sueñan con meterse a la fase final del Apertura 2025, ya que el local marcha en octava posición con 21 puntos, mientras el visitante es décimo con 17 unidades, arañando apenas el último sitio que da el Play-In.

Una de las grandes dudas para el compromiso era la presencia del lateral izquierdo Bryan González, que salió con molestias entre semana frente a Querétaro, pero al final, sí estuvo disponible arrancando de inicio, recordando que Richard Ledezma se perdió el encuentro al haber salido expulsado contra los Gallos Blancos.



Los que dieron el primer golpe fueron los rojiblancos a los diez minutos, gracias a Armando González, que llegó a su octavo tanto del semestre, a dos del líder de goleo, el portugués Paulinho Dias del Toluca. El Guadalajara cobró rápido un tiro de esquina que acabó con Efraín Álvarez mandando un centro al área, donde el uruguayo Diego González se fue techando y Paulo Ramírez se quedó parado, para que La Hormiga cabeceara con suma tranquilidad.

Para el minuto 15, El Otaku tuvo la oportunidad de lograr su doblete, pero golpeó muy mal la pelota ante la salida del colombiano Camilo Vargas. La primera de peligro de los Rojinegros arribó al minuto 24 con un fuerte disparo de Paulo Ramírez que el arquero Raúl Rangel tapó correctamente.



En el minuto 27, Luis Romo recibió la pelota dentro del área para sacar un disparo que el brasileño Matheus Dória rechazó, pero la redonda le volvió a quedar al mediocampista convertido en central, que no desperdició la oportunidad para colocar el 2-0 sobre los Zorros.

Todavía seguían festejando el segundo tanto cuando cayó el tercer gol rojiblanco. Se buscó a Roberto Alvarado con un centro en el área, el cual acabó cabeceando un defensa para impactar en el travesaño, mas La Hormiga no dejó de estar al acecho aprovechando el rebote para conseguir su doblete y noveno tanto del semestre, entrando de plano en la lucha por el liderato de goleo.