Doménec Torrent, orgulloso de su equipo luego del triunfo sobre América

Monterrey da un primer paso la frente en los cuartos de final de la Liga MX luego de vencer al América. El técnico Doménec Torrent se dijo conforme por el fondo y forma de los suyos, pues entiende que se han comportado como un equipo en toda la esencia de la palabras.

No nos alcanza si no estamos todos juntos, y cómo hoy han estado los jugadores tácticamente haciendo lo que lo que lo que hemos entrenado y lo que les hemos pedido. Hemos cambiado tres veces de situación táctica. Nos ha salido más o menos bien, pero, bueno, sabemos que nos espera un partido complicadísimo el sábado. Parece que seríamos o nos equivocaríamos mucho si pensáramos que hoy hemos hecho algo muy grande. Hemos dado un paso adelante, porque primero, no nos han marcado, que hacía mucho tiempo que no teníamos la portería cero, y hemos sido un equipo muy solidario y muy compacto, que es lo que buscábamos. Y los campeonatos, las individuales, este, te pueden marcar la diferencia, pero el equipo te gana los campeonatos. Y hoy, Rayados ha sido un equipo. Doménec Torrent

El técnico se dice conforme con el resultado, sin embargo, tiene claro que la serie sigue abierta.

Resultado es el que es, nosotros hemos venido a hacer un trabajo, no sabíamos cómo nos sorprendieron la segunda parte aquí, que estábamos también dos cero, y hemos intentado hacer cosas diferentes, porque es un equipo muy bueno, que ha llegado a cuatro finales y ha ganado tres. Entonces, ya sabemos la dimensión de este equipo, y hemos dado un pasito nada más. La serie no se ha acabado ni mucho menos, nos queda el sábado. Ahora estamos enfocados a volver a ver el partido, qué podemos mejorar, dónde nos han hecho daño, a ver si podemos sobrevivir al acoso que preveo que haya contra América, porque tengo claro que van a atacar, atacar, atacar, atacar, y nosotros no nos podemos solo defender. Doménec Torrent

Concluyó explicando el porqué ha elegido a Luis Cárdenas sobre Santiago Mele como portero titular.