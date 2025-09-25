Doménec Torrent se mostró furioso luego de la humillante de Rayados de Monterrey ante Toluca

En el que bien pudo ser el mejor duelo del torneo, el Toluca firmó una humillante derrota de 6-2 sobre el Monterrey. La misma no gusto nada a nivel interno del cuadro que hasta el día sábado era líder de la Liga MX. Siendo el caso, el entrenador de los Rayados, Doménec Torrent, expresó su molestia al final del encuentro.

Estamos muy enojados… nos vamos disgustados porque hemos empezado el partido muy bien el partido, y a partir del penal (fallado de Ramos) todo cambió. Un equipo que se encontraba cómodo, que éramos nosotros, pasas a todo lo contrario. Doménec Torrent

El técnico pidió a sus jugadores tomar esta derrota como aprendizaje para el futuro inmediato del equipo.

Nos tiene que servir para el playoff, porque este equipo estará en playoff y esto nos tiene que servir… repito que dentro de lo que pasó es liga y son tres puntos, pero no gusta a nadie recibir 6 (goles). No sé si en mi carrera me ha pasado una cosa de estas. Doménec Torrent

Por último señaló el penalti fallado por Sergio Ramos como el punto de quiebre de su equipo, sin embargo, no quitó mérito a las virtudes del Toluca.

A partir del penal hay estados de ánimo y un equipo que estaba dominando, el partido pasa a todo lo contrario en un minuto nos marcan dos goles, nos ganaron con tres grandes tiros. Ellos juegan muy bien por dentro, los disparos de larga distancia y el contraataque fueron las razones de su triunfo. Doménec Torrent

