Don Garber, comisionado de la MLS, habla por primera vez de su cruce con Leo Messi
Durante el duelo por la Campeones Cup, Lionel Messi se acercó al comisionado de la MLS tirando un par de reclamos en contra del directivo. Si bien no se ha revelado públicamente la charla, o el origen de la misma, el astro argentino se mostró enormemente molesto.
Un mes después de dicha batalla, Don Garber habló por primera vez de la misma. Sin embargo, el comisionado de la MLS afirmó que la charla que sostuvo en su tiempo con el argentino, le compete a ambos y prefirió mantenerla en privado.
Lo que ocurrió ahí es algo entre Leo y yo, no es algo de lo que vaya a hablar con ustedes. Lo admiro, lo valoro y creo que es lo que hace de Leo Messi el mejor jugador de futbol de la historia. Diría que es el mejor atleta de todos los tiempos.Don Garber
Garber agregó que Leo es un hombre que vive de su pasión deportiva dentro de la cancha, hecho que le convierte en el mejor de todos los tiempos a su entender.
Ya sabes, los mejores jugadores del mundo tienen pasión. Los jugadores legendarios tienen algo más que pasión. Hay jugadores a lo largo de la historia, Muhammad Ali, Wayne Gretzky, Michael Jordan, que juegan con una intensidad y pasión que los hace únicos y especiales, y que lo convierten a él en el mejor de todos los tiempos.Don Garber
Don Garber ha mostrado en más de una ocasión su respeto para Messi, pues el hombre que ha revolucionado la MLS desde su llegada. Sin embargo, todo indica que Leo no está del todo conforme con la forma en la que el directivo ha llevado su estancia dentro del fútbol de los Estados Unidos, misma que más allá de todo, ha sido por de más exitosa.
Messi por su parte se ha mantenido en total silencio al respecto de esta situación. Valorando la forma de ser que ha mostrado el argentino durante sus años como profesional, será difícil que en algún punto hable al respecto de tal episodio.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.