Don Garber, comisionado de la MLS, habla por primera vez de su cruce con Leo Messi

Durante el duelo por la Campeones Cup, Lionel Messi se acercó al comisionado de la MLS tirando un par de reclamos en contra del directivo. Si bien no se ha revelado públicamente la charla, o el origen de la misma, el astro argentino se mostró enormemente molesto.

Un mes después de dicha batalla, Don Garber habló por primera vez de la misma. Sin embargo, el comisionado de la MLS afirmó que la charla que sostuvo en su tiempo con el argentino, le compete a ambos y prefirió mantenerla en privado.

LO QUE PASA EN LA CANCHA... 🤐



🎙️ Don Garber no quiso revelar lo que se dijo con Lionel Messi en la Campeones Cup, en la cual se les vio discutiendo acaloradamente durante la ceremonia de premiación.



🐐 El comisionado de la MLS destacó el valor de la Pulga y lo calificó como el… pic.twitter.com/EkMFEoGZeT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 14, 2026

Lo que ocurrió ahí es algo entre Leo y yo, no es algo de lo que vaya a hablar con ustedes. Lo admiro, lo valoro y creo que es lo que hace de Leo Messi el mejor jugador de futbol de la historia. Diría que es el mejor atleta de todos los tiempos. Don Garber

Garber agregó que Leo es un hombre que vive de su pasión deportiva dentro de la cancha, hecho que le convierte en el mejor de todos los tiempos a su entender.

Ya sabes, los mejores jugadores del mundo tienen pasión. Los jugadores legendarios tienen algo más que pasión. Hay jugadores a lo largo de la historia, Muhammad Ali, Wayne Gretzky, Michael Jordan, que juegan con una intensidad y pasión que los hace únicos y especiales, y que lo convierten a él en el mejor de todos los tiempos. Don Garber

Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026 | Leonardo Fernandez/GettyImages

Don Garber ha mostrado en más de una ocasión su respeto para Messi, pues el hombre que ha revolucionado la MLS desde su llegada. Sin embargo, todo indica que Leo no está del todo conforme con la forma en la que el directivo ha llevado su estancia dentro del fútbol de los Estados Unidos, misma que más allá de todo, ha sido por de más exitosa.

Messi por su parte se ha mantenido en total silencio al respecto de esta situación. Valorando la forma de ser que ha mostrado el argentino durante sus años como profesional, será difícil que en algún punto hable al respecto de tal episodio.

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