Donald Trump confirma que le pidió a la FIFA que revise la tarjeta roja de Folarin Balogun

El Mundial 2026 está en su mejor momento, con los octavos de final terminando y los cuartos a la vuelta de la esquina.

Más allá de lo futbolístico, que está dejando muchísima tela para cortar, el tema que se instaló en las últimas horas es el levantamiento de la sanción a Folarin Balogun lo que le permitirá jugar esta noche ante Bélgica.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Recordemos que la estrella del equipo de Pochettino había sido expulsado tras una dura entrada ante un jugador de Bosnia y Herzegovina. El árbitro, Raphael Claus, le mostró la tarjeta roja directamente y, más allá de cierta polémica por una jugada similar de Lionel Messi que no había sido sancionada de la misma forma, el tema pareció cerrarse.

Sin embargo, el domingo comenzó a circular la información de que la FIFA iba a levantarle la sanción, supuestamente tras un pedido expreso de la Casa Blanca. Prácticamente el mundo del fútbol en su totalidad cuestionó la medida.



Y este lunes, Trump confirmó que pidió a Infantino que revea la decisión.

Trump on Balogun:



Balogun is our best player. He got a red card. I didn't know what that meant, but then I heard that it means you cannot play in the next game.



That's very unfair. How do you penalize him for a game that hasn't been played yet?



I asked for a review by FIFA. pic.twitter.com/UmMU6N4u6k — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

Las declaraciones de Donald Trump

"Vi la jugada, y entiendo mucho de deportes. Eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que casualmente chocaron entre sí...



"Estos fueron dos grandes atletas que se enredaron y este árbitro [Raphael Claus], que es un poco sospechoso si revisas su pasado... No quiero decir eso, porque no me gusta crear controversia, pero si quieres te doy detalles de su pasado... Tomó una decisión que nadie podía creer.



"No están permitidos revisar [incidentes potenciales de tarjeta roja] en cámara lenta porque es tan diferente... En cambio, cuando lo ves en 'cámara rápida', parecía que dos tipos chocaron, que es exactamente lo que pasó.



"Él [Balogun] no hizo nada malo, y es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores.



"No pensé que una tarjeta roja significara mucho, y luego empecé a oír que no puede jugar en el próximo partido. Vaya, eso es grande... si le pasara a otro jugador, sería injusto, pero cuando te quitan a tu mejor jugador, o casi, y dicen que no puede jugar, eso es muy injusto.



"Es una cosa penalizar a alguien por el partido, pero ¿cómo los penalizas por un partido que ni siquiera se ha jugado todavía? Es muy injusto. No puedes hacer eso. Así que sí, pedí una revisión por parte de la FIFA."