Donald Trump entregará el trofeo de la Copa del Mundo 2026 en la final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará de la ceremonia de premiación en la final de la Copa del Mundo 2026 y entregará el trofeo al seleccionado campeón junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

La confirmación llegó por parte del propio dirigente suizo durante una entrevista televisiva, en la que adelantó que ambos compartirán el escenario una vez concluido el encuentro decisivo, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

🚨🏆 OFFICIAL: Donald Trump and Gianni Infantino to handle World Cup trophy to the winners in New York on final day.



“We will be together with the president enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together”, says Gianni Infantino. pic.twitter.com/KX10LDQFLR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

"Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", expresó Infantino al anunciar el cambio en el protocolo.

Un cambio respecto de las últimas Copas del Mundo

Tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022 fue el propio Infantino quien entregó la copa al capitán del equipo campeón, siguiendo una tradición instaurada durante las gestiones más recientes de la FIFA.

Sin embargo, la participación de jefes de Estado en las ceremonias de premiación no es novedad; a lo largo de la historia ya hubo antecedentes, especialmente cuando el país anfitrión buscó darle un fuerte componente político al cierre de la cita mundialista.

Ahora, la decisión de incluir a Trump en la premiación refleja además la estrecha relación que Infantino mantuvo -y mantiene- con las autoridades estadounidenses durante la preparación del Mundial de 2026, que organizaron de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los gestos más simbólicos ocurrió cuando el presidente de la FIFA llevó el trofeo de la Copa del Mundo al Despacho Oval para fotografiarse junto al mandatario norteamericano. Asimismo, meses después, durante un acto oficial relacionado con el torneo, Infantino también le entregó a Trump el denominado Premio FIFA de la Paz.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | David Ramos/GettyImages

La decisión también recuerda lo ocurrido en la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey, cuando el presidente estadounidense permaneció junto a los futbolistas del Chelsea durante el levantamiento del trofeo de Reece James, una imagen que generó críticas y se volvió viral durante la temporada.

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