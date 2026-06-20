Costa de Marfil está siendo una de las selecciones que más sorprendió en el arranque del Mundial 2026. En el debut superaron a Ecuador, con un gol de Diallo cuando el partido se moría.



Uno de los nombres que más llamó la atención a todos los seguidores del fútbol es el de Ousmane Diomandé. Dueño de una notable presencia física y de una gran seguridad en defensa, el central se convirtió en una pieza clave del conjunto africano y despertó la curiosidad de muchos que se preguntan quién es este jugador de 1.90 de altura y algo más de 85kg.

¿Dónde juega Ousmane Diomandé? El defensor de Costa de Marfil que brilla en el Mundial 2026

Diomandé nació el 4 de diciembre de 2003 en Costa de Marfil y actualmente milita en el Sporting CP de Portugal, uno de los clubes más importantes del fútbol portugués. Tras dar sus primeros pasos en el Midtjylland de Dinamarca, el defensor fue creciendo rápidamente hasta consolidarse en Lisboa, donde se ganó un lugar como titular gracias a su capacidad para anticipar, su velocidad y su buen juego aéreo.

Sporting CP v Toreense - Taca De Portugal 2025/26 | Carlos Rodrigues/GettyImages

A sus 22 años, el zaguero ya es considerado uno de los defensores con mayor proyección del fútbol europeo. Sus actuaciones en Portugal despertaron el interés de varios gigantes del continente y su valor de mercado ha crecido de manera constante en las últimas temporadas.

En este Mundial 2026, Diomandé volvió a demostrar por qué genera tantas expectativas. Su rendimiento frente a Ecuador fue fundamental para que Costa de Marfil se pueda quedar con los tres puntos, vitales para soñar con la clasificación a la siguiente instancia.



El defensor se mostró firme en los duelos individuales, transmitió seguridad cada vez que tuvo que intervenir y fue fundamental para contener los ataques del conjunto alemán.

Con apenas 22 años y una trayectoria que sigue en ascenso, Ousmane Diomandé aparece como uno de los futbolistas africanos con mayor proyección de cara a los próximos años. Su desempeño en la Copa del Mundo no hizo más que confirmar las condiciones que ya había mostrado en Europa y que lo tienen en el radar de varios de los clubes más importantes del continente.