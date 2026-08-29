Ni en el Atlético de Madrid ni, por ahora, en ningún otro club. El futuro de Obed Vargas sigue sin resolverse a tres días del cierre del mercado de fichajes en Europa. El mediocampista volvió a quedar afuera de la convocatoria de Diego Simeone, en este caso para visitar al Sevilla y todavía espera conocer dónde jugará durante esta temporada.

La situación del futbolista de la selección de México se repitió en las primeras tres fechas de LaLiga. Vargas no fue convocado ante el Málaga, tampoco ingresó en la lista contra el Villarreal y quedó nuevamente afuera para el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Su ausencia responde a una decisión técnica. Vargas sigue entrenándose con el plantel en Majadahonda, al igual que Thomas Lemar, otro de los futbolistas que busca resolver su futuro antes del cierre del mercado. Los dos tuvieron participación durante los amistosos de pretemporada, pero después dejaron de aparecer en las convocatorias oficiales.

El Atleti no contempla al mexicano como una alternativa para este inicio de temporada y trabaja en una posible salida. La intención del Colchonero sería encontrar una cesión que le permita sumar minutos y experiencia sin desprenderse definitivamente de el.

Obed Vargas, Mexico | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Obed Vargas continuaría en LaLiga tras el 'no' del Atleti

La prioridad de los Colchoneros es la de mantener a Vargas en LaLiga. El Alavés, el Valencia, el Sevilla y el Getafe aparecen son algunas posibilidades. Llegado el caso, fuera de España figura el Feyenoord.

Los babazorros habrían iniciado gestiones. El conjunto vasco estaría intentando alcanzar un acuerdo desde el viernes, pero las negociaciones todavía no avanzaron. Una posible venta de Antonio Blanco podría facilitar la operación.

Mexico v Ecuador -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El tiempo empieza a jugar un papel importante. El mercado veraniego cierra el 1 de septiembre y Vargas sigue perteneciendo al Atlético y entrenándose con el grupo. Su caso difiere del de otros futbolistas que también podrían salir del club porque, por ejemplo, José María Giménez y Carlos Martín fueron incluidos por el Cholo en convocatorias anteriores e incluso tuvieron minutos. Vargas, en cambio, quedó fuera de las tres listas ligueras por decisión del DT.

Para el duelo de este sábado tampoco fueron convocados Alexander Sorloth, Robin Le Normand y Julián Álvarez. Cristian Romero, en cambio, apareció por primera vez en una lista desde su incorporación al plantel.