¿Dónde se juega el Mundial 2030? Sedes, países anfitriones y todo lo que debes saber

Si el Mundial 2026 rompió esquemas al ser organizado por tres países, la justa de 2030 promete elevar la apuesta y revolucionar el torneo como lo conocemos.

Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo el torneo se llevará a cabo en seis países de tres continentes.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el Mundial 2030.

FIFA World Cup Winner's Trophy Shoot | Harold Cunningham - FIFA/GettyImages

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La candidatura conjunta de Portugal, España y Marruecos fue la elegida para albergar este certamen, lo que implica que el torneo se jugará en Europa y África.

No obstante, el Consejo de la FIFA acordó realizar una ceremonia única en Montevideo, Uruguay, para celebrar el centenario de la primera Copa Mundial.

Para celebrar este hito, se llevarán a cabo tres partidos del torneo en Uruguay, Argentina y Paraguay.

FIFA World Cup Winner's Trophy Shoot | Harold Cunningham - FIFA/GettyImages

¿Qué equipos ya están clasificados para el Mundial 2030?

De acuerdo con lo comunicado por la FIFA, España, Portugal y Marruecos, los tres anfitriones, tienen garantizado su cupo en la competencia.

Asimismo, como locales de la celebración del centenario, Uruguay, Argentina y Paraguay también tienen su participación segura.

A pesar de tener su boleto seguro, las tres selecciones sudamericanas jugarán las eliminatorias de Conmebol. El presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF) indicó que el motivo de esta decisión busca definir a los participantes de un torneo futuro que se disputará ante selecciones de la UEFA.

Mundial 2030: ¿Cómo se jugará en 3 continentes distintos?

Esta es una de las grandes dudas que tienen los aficionados. La FIFA ha informado que los tres partidos que se disputarán en Sudámerica se jugarán primero y se le dará a los equipos participantes días adicionales para que viajen, descansen, se adapten y preparen.

Los tres partidos en celebración del centenario del mundial se llevarían a cabo el 8 y el 9 de junio, mientras que la ceremonia de apertura y los partidos inaugurales en España, Marruecos y Portugal se jugarían el 13 y 14 de junio.

En este sentido, el 15 y 16 de junio se disputarían los primeros partidos de los demás equipos que integren los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay y que no hayan jugado en los duelos de la ceremonia del centenario. Entre el 21 y 22 de junio se jugaría la segunda jornada de esos grupos completos.

¿Cuántos equipos participarán en el Mundial 2030?

Hasta el momento se desconoce cuántas selecciones disputarán la Copa del Mundo de 2030. En primera instancia, todo apuntaría a que el torneo contaría con 48 equipos, como en la edición de 2026, sin embargo, existe una propuesta para elevar el número de participantes hasta 64. La FIFA estaría analizando esta posibilidad.

FIFA World Cup 2026 Opening Press Conference | Carl Recine/GettyImages

¿En qué estadios se jugará el Mundial 2030?

En la candidatura de España, Portugal y Marruecos se incluyeron 20 sedes para los partidos del mundial de 2030: 11 estadios españoles, 6 estadios marroquíes y tres estadios portugueses.

Sedes en España: Camp Nou y RCDE Stadium (Barcelona), San Mamés (Bilbao), Santiago Bernabéu y Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Sevilla), Nueva Romareda (Zaragoza), Gran Canaria (Las Palmas), La Rosaleda (Málaga), Riazor (A Coruña) y Anoeta (Donostia-San Sebastián).

Sedes en Marruecos: Gran Estadio Hassan II, Gran Estadio Agadir, Gran Estadio Fés, Gran Estadio Marrakech, Príncipe Moulay Abdellah y Gran Estadio de Tánger.

Sedes en Portugal: Estadio Da Luz y Estadio José Alvalade (Lisboa) y Estadio do Dragao (Oporto).

Aunque la FIFA todavía no oficializa en qué estadios sudamericanos se disputarán los tres partidos en celebración del centenario, estas serían las sedes:

Sede en Uruguay: Estadio Centenario (Montevideo)

Sede en Argentina: Estadio Monumental (Buenos Aires)

Sede en Paraguay: Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb (Asunción)

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