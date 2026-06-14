El Mundial 2026 ya comenzó y nos ha dejado grandes momentos, como el triunfo de México sobre la selección de Sudáfrica luego de una ceremonia de inauguración increíble, la espectacular goleada de Estados Unidos sobre Paraguay, el tenso empate a un gol entre Brasil y Marruecos o el escandaloso 7-1 de Alemania sobre la selección de Curazao.

Si bien es cierto que aún falta tiempo para que empiecen los partidos de eliminación directa, los aficionados ya se preguntan en dónde se llevarán a cabo estos encuentros. Las sedes, en un mundial de fútbol, tienden a ser más que solo lugares en donde se juegan los partidos. Se vuelven escenarios que a menudo traen consigo historias épicas, como el estadio Azteca con Maradona o el Maracaná con la selección de Uruguay.

¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?

Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

El duelo definitivo por la copa del mundo se llevará a cabo en la cancha del MetLife Stadium, llamado estadio Nueva York Nueva Jersey durante el Mundial 2026, y se jugará el domingo 19 de julio del 2026.

Características del estadio que albergará la final del Mundial 2026

El inmueble se encuentra ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Se inauguró en el 2010 y tiene una capacidad de 80,663 personas. Cabe señalar que el estadio normalmente se utiliza para partidos de la NFL, pero su moderna arquitectura le permite adaptarse a las necesidades propias de un deporte como el fútbol soccer.

¿Quiénes juegan como locales en el MetLife Stadium?

El estadio es la casa de los New York Giants y de los New York Jets de la NFL. En la XFL, son los New York Guardians los que juegan como locales en dicho inmueble. En lo que respecta al fútbol soccer, esta cancha ya tiene historia. Fue la sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en donde la selección de Chile derrotó al conjunto de Argentina, para proclamarse bicampeones de América.

En 2026, será el escenario en donde conoceremos al nuevo campeón del mundo, entre cuyos principales candidatos destaca la España de Lamine Yamal, Francia con Kylian Mbappé, Argentina con Lionel Messi y Portugal con Cristiano Ronaldo.

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