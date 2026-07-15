¿Dónde se jugará el Cruz Azul vs Puebla? El estadio que toma fuerza para el partido de la Jornada 2

Cruz Azul arrancará su actividad en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX este viernes 17 de julio cuando visite al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Sin embargo, tras no aceptar los nuevos términos propuestos por Grupo Ollamani, el cual opera el Estadio Azteca, la Máquina Celeste se quedó sin inmueble para disputar sus partidos como local.

De acuerdo con un reporte reciente del periodista Adrián Esparza Oteo, de la cadena TUDN, el conjunto cementero ya definió su sede para el partido de la jornada 2. Esta información revela que el cuadro de La Noria se medirá ante el Puebla en el Estadio Corregidora, de Querétaro, el próximo martes 21 de julio.

ESTADIO CORREGIDORA 🚨



Muchas posibilidades de que se juegue ahí la Jornada 2 entre Cruz Azul y Puebla. pic.twitter.com/RnpBkAbhN2 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 15, 2026

Cruz Azul tenía contrato con el Estadio Azteca para jugar sus partidos como local en el Coloso de Santa Úrsula hasta 2031, sin embargo, la nueva administración presentó nuevos términos que no fueron aceptados por el conjunto celeste.

De acuerdo con los reportes periodísticos, el Estadio Azteca pretendía elevar el costo de renta, casi al doble con respecto al acuerdo original, además de aumentar los costos por la publicidad anunciada dentro del inmueble y el boletaje.

Ante estos cambios en los términos, la Máquina Celeste decidió solicitar a la Liga MX su cambio de sede. La directiva del Cruz Azul pidió a la liga jugar sus partidos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cual fue su casa en dos etapas: de 1996 a 2018 y de 2024 a 2025.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Hasta el momento la Liga MX no ha respondido la solicitud del Cruz Azul, por lo que el club cementero todavía no puede jugar en este inmueble. Además, la cancha del estadio todavía no se encuentra en condiciones óptimas para jugar.

Todo apunta a que el primer partido de la Máquina en el Apertura 2026 se terminará jugando en el Estadio Corregidora de los Gallos Blancos de Querétaro.