¿Dónde ver el Chivas vs Querétaro por canal de TV y Streaming Online?

Chivas y Querétaro tienen una cita este sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron para su duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. El duelo es importante para el equipo tapatío, ya que de ganar, sumado a otros resultados, podría hacerse con la cima de la Liga MX.

Ricardo Marín | Hector Vivas/GettyImages

Hasta ahora, el Guadalajara solamente ha perdido un partido y fue en su debut, cuando fue superado 0-2 por Toluca en La Fortaleza. Desde ese entonces, acumula cinco triunfos y tres empates, cosechando 18 puntos. Su último enfrentamiento fue contra el América en el Clásico Nacional, donde dejó ir los tres puntos porque iba ganando 0-2 en el Estadio Banorte Azteca, gracias a las dianas de Bryan González y Ricardo Marín, sin embargo, el colombiano Miguel Borja hizo un doblete para arruinar la fiesta rojiblanca.



Sin embargo, el Rebaño Sagrado no llegará completo frente a Gallos Blancos, pues tendrá bajas por lesión y por el llamado de la selección mexicana. De entrada, El Tricolor convocó a Raúl Rangel y Roberto Alvarado, quienes ya se unieron a la concentración, además Luis Romo, Hugo Camberos, Santi Sandoval y Diego Campillo se unirán después del cotejo al combinado nacional. A eso se le suma Samir Inda y Sebastián Liceaga, llamados por la sub-20.



Por tema de lesión, Miguel Gómez y Miguel Tapias siguen fuera porque aún se recuperan de sus respectivos problemas musculares. José Castillo está en la misma situación, no obstante, se rumora que podría ser considerado por el cuerpo técnico del argentino Gabriel Milito para reaparecer este sábado. Por último, Bryan González y Richard Ledezma son duda y posiblemente sean descartados para no arriesgarlos de más. El Cotorro salió lesionado en el Clásico por un tema de la rodilla y el mexicoamericano tiene un problema de meniscos en la rodilla derecha.

Iker Benito | Simon Barber/GettyImages

Con respecto a Gallos Blancos, la apuesta de la directiva ha salido bien, ya que la continuidad del chileno Esteban González ha rendido frutos. Los queretanos marchan en el quinto peldaño de la clasificación con 14 unidades, siendo junto a Chivas y América, la mejor defensiva al sólo permitir ocho tantos. Los negriazules tienen cuatro triunfos, dos empates y dos descalabros.

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