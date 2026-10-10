¿Dónde ver el Clásico Tapatío Atlas vs Chivas por canal de TV y Streaming Online?

Llegó a su fin la Fecha FIFA y la Liga MX está de vuelta con la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Uno de los platillos fuertes es el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco. Los Rojinegros son sextos de la clasificación con 17 puntos y los rojiblancos son terceros con 18 unidades.

Este sábado, HAGAMOS QUE LA CASA PESE 😤❤️🖤



Todos al Jalisco para vivir el Clásico Tapatío con los nuestros 🏟️🫂#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/XBPRM9CGqz — Atlas FC (@AtlasFC) October 7, 2026

Al frente de los Zorros está el técnico argentino Hernán Crespo, quien está viviendo su primera experiencia en el balompié azteca. Gracias a su nuevo dueño, Grupo Prodi, el equipo tapatío se hizo de grandes fichajes para poder pelear por el título, entre ellos, Jorge Sánchez, los argentinos Adonis Frías, Kevin Zenón y Milton Valenzuela, así como el portugués Luis Esteves, Elías Montiel, el marroquí Ryan Mmaee y el caboverdiano Duk Barros, aunque este último se lesionó y se perderá el resto del campeonato.



“La idea es ser dueños de nuestro propio destino. En el medio, nos vamos a equivocar, asumir los errores, pero es parte de la construcción. Y empezar a no esperar que alguien se caiga como para estar ahí. Eso hay que ir a buscarlo”, dijo el timonel al considerar que deben ser ambiciosos.



Hablando del Rebaño Sagrado, que aportó seis futbolistas a la selección mexicana, tiene lesionados en sus filas que no estarán para el clásico, tal como Bryan González, Miguel Gómez y José Castillo, mientras Miguel Tapias apenas volvió a los entrenamientos.

Si bien el arquero Raúl Rangel, Santi Sandoval, Hugo Camberos, Diego Campillo y Roberto Alvarado volvieron bien del llamado de México, Luis Romo es otro caso. El capitán tapatío sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el duelo ante los Estados Unidos y estaría diez días de baja, por lo que se perdería el encuentro. Por último, Omar Govea fue expulsado en el choque contra Querétaro y estará cumpliendo su sanción.

¿Cómo ver el Clásico Tapatío por TV y Streaming Online?

Para poder ver el juego desde los Estados Unidos, las opciones disponibles son TUDN, su aplicación y su página web. A la vez, están Univisión y ViX.



Con respecto a México, las alternativas van desde el Canal 5, TUDN y Layvtime.

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