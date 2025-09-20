El próximo sábado 20 de septiembre, las Chivas Rayadas del Guadalajara recibirán la visita de los Diablos Rojos del Toluca, para el partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

Dicho partido dará inicio a las 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 03:07 horas (España). Y a través de este artículo te contamos cuál es la plataforma de streaming que necesitas para poder disfrutar de este emocionante compromiso desde los Estados Unidos.

¿Cómo llegan ambos equipos a este compromiso?

La escuadra dirigida por Gabriel Milito se encuentra actualmente en el puesto número once de la tabla general, con apenas ocho puntos en ocho partidos disputados. Si bien es cierto que ha mostrado cierta mejoría en su nivel de juego, sigue en ser suficiente para escalar posiciones y meterse de lleno en los puestos que dan acceso directo a la liguilla.

El gol de la victoria de las chivas vs el america pic.twitter.com/RQJfAL37d2 — Borcheta 🇲🇽 (@borchesito) September 14, 2025

Los Diablos Rojos del Toluca, en cambio, son cuartos de la general, con dieciséis puntos. Vienen de ganar sus últimos dos partidos, ambos por marcadores de 3-1, ante el Atlético San Luis y la Franja del Puebla.

¿Cómo acabó el partido la última vez que estas dos escuadras se enfrentaron?

La última ocasión en la que las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentaron a los Diablos Rojos del Toluca, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2025, y el resultado culminó en victoria para los Diablos Rojos, por un apretado marcador de 2-1

Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Nemesio Díez, en el amanecer de una campaña que vería salir campeón al Toluca otra vez.