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Sports Illustrated

Dos bajas para De La Fuente: Yeremi Pino y Nico Williams, fuera

El jugador del Crystal Palace sufrió una fractura en su clavícula y se pierde el resto del Mundial, mientras que el del Athletic Club tendría un desgarro.
Bruno Pernigotti|
Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026
Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

España no tuvo una gran noche en Guadalajara: le ganó con lo justo a una desconocida Uruguay gracias a un error de Fernando Muslera, que se tradujo en gol de Álex Baena, y sufrió dos lesiones que preocupan a Luis de la Fuente.

El primero en caer fue Yeremy Pino, que en una disputa sufrió la fractura de su clavícula izquierda y deberá abandonar la concentración de la Furia Roja en Chattanooga para profundizar los estudios clínicos y corroborar si es necesaria una intervención quirúrgica, perdiéndose así lo que resta del Mundial 2026.

Por su parte, Nico Williams ingresó a jugar 15 minutos en lugar de Lamine Yamal y sufrió una aparente lesión muscular que podría marginarlo de aquí hasta una eventual semifinal, esto pendiente de que se realice los estudios correspondientes para constatar el grado de la lesión.

Nico Williams, Nicolas de la Cruz
Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Por lo pronto, España ya viajó de Guadalajara a su concentración en Chattanooga para descansar de cara a lo que será su encuentro de 16avos de final contra el segundo del grupo J (Austria o Argelia) el jueves 2 de julio en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles.

De La Fuente analizó el partido con Uruguay

Luis De La Fuente
Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

"Cada partido es diferente. Seguramente tengamos otras virtudes y alabamos otro tipo de juego pero hay que ganar todo tipo de partidos, sin que sea brillante, hemos estado a la altura. Era máxima exigencia, hemos mantenido un nivel alto de concentración, de no entrar a muchas provocaciones", señaló ante el duro planteo de los uruguayos.

"Cada día mis jugadores quieren ser mejores. Un partido que era las antípodas del fútbol que entendemos, han estado a la altura. Arbitrar es muy difícil, entiendo que hay unas herramientas, el VAR, que deben ayudar. Espero jugar partidos normales de aquí en adelante. No quiero meterme en un lío y decir nada de los árbitros", agregó.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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