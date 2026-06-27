España no tuvo una gran noche en Guadalajara: le ganó con lo justo a una desconocida Uruguay gracias a un error de Fernando Muslera, que se tradujo en gol de Álex Baena, y sufrió dos lesiones que preocupan a Luis de la Fuente.

El primero en caer fue Yeremy Pino, que en una disputa sufrió la fractura de su clavícula izquierda y deberá abandonar la concentración de la Furia Roja en Chattanooga para profundizar los estudios clínicos y corroborar si es necesaria una intervención quirúrgica, perdiéndose así lo que resta del Mundial 2026.

Por su parte, Nico Williams ingresó a jugar 15 minutos en lugar de Lamine Yamal y sufrió una aparente lesión muscular que podría marginarlo de aquí hasta una eventual semifinal, esto pendiente de que se realice los estudios correspondientes para constatar el grado de la lesión.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Por lo pronto, España ya viajó de Guadalajara a su concentración en Chattanooga para descansar de cara a lo que será su encuentro de 16avos de final contra el segundo del grupo J (Austria o Argelia) el jueves 2 de julio en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles.

De La Fuente analizó el partido con Uruguay

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

"Cada partido es diferente. Seguramente tengamos otras virtudes y alabamos otro tipo de juego pero hay que ganar todo tipo de partidos, sin que sea brillante, hemos estado a la altura. Era máxima exigencia, hemos mantenido un nivel alto de concentración, de no entrar a muchas provocaciones", señaló ante el duro planteo de los uruguayos.

"Cada día mis jugadores quieren ser mejores. Un partido que era las antípodas del fútbol que entendemos, han estado a la altura. Arbitrar es muy difícil, entiendo que hay unas herramientas, el VAR, que deben ayudar. Espero jugar partidos normales de aquí en adelante. No quiero meterme en un lío y decir nada de los árbitros", agregó.