El mercado de invierno comienza a moverse en Brasil y el Gremio de Porto Alegre ha puesto sus ojos en dos defensores de la Liga MX. Se trata de Carlos Salcedo de Monterrey y Eduardo Bauermann del Pachuca, dos futbolistas que aparecen en la agenda del club tricolor para 2026.

El primero es Carlos Salcedo, cuyo entorno habría ofrecido nuevamente al jugador al Gremio, según reportes recientes. El defensor ya había estado cerca de unirse al club a inicios de año, pero terminó optando por continuar su carrera en México con Rayados.

¡Quieren ir a Brasil! 🇧🇷😱



Carlos Salcedo se ofrece al Gremio de Brasil para marcharse en 2026.



➡️ Bola Vip establece que “Grêmio recibió una propuesta para hacerse con Carlos Salcedo. Su representante ya contactó con Grêmio a principios de año y ahora lo ha vuelto a hacer. La… pic.twitter.com/PFaJEvX89u — Futbol Total (@futboltotal) November 23, 2025

Ahora, la situación vuelve a activarse. Aunque Gremio analiza su nombre, la directiva brasileña no ha avanzado en negociaciones formales. La propuesta proviene directamente del entorno del jugador, interesado en abrirle la puerta a un nuevo desafío internacional.

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por su parte, Eduardo Bauermann, futbolista brasileño del Pachuca, también está en carpeta y su perfil genera entusiasmo. A diferencia de Salcedo, Bauermann sí ha manifestado interés en regresar a Brasil, especialmente si se trata de un equipo histórico como Gremio.

Reportes locales indican que el exjugador de América Mineiro estaría dispuesto a presionar para facilitar su salida, entendiendo que esta podría ser una oportunidad clave para relanzar su carrera en su país natal.

Pachuca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Dentro de la evaluación interna, Gremio coloca a Bauermann un paso por delante de Salcedo. Su condición de jugador brasileño, su disposición para llegar al club y su edad lo convierten en una opción más atractiva para la directiva del “Rei de Copas”.

Aun así, el nombre de Salcedo no está descartado. El defensor mexicano todavía es visto como una alternativa válida, especialmente si el club busca reforzarse con experiencia internacional y liderazgo en la zona defensiva.

Gremio espera definir su lista final de prioridades en las próximas semanas, pero lo claro es que la Liga MX se ha convertido en un punto de exploración importante para el club brasileño. Entre Salcedo y Bauermann podría salir uno de los refuerzos del próximo año.