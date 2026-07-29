Dos nuevos pretendientes europeos aparecen en el camino de Edson Álvarez

Como se ha informado en este espacio, el futuro de Edson Álvarez estará fuera del West Ham United. El club del norte de Londres le dio salida desde el año anterior tras cederle al Fenerbahçe. Ahora mismo la meta es replicar dicho escenario, ya sea por medio de una venta definitiva u otro préstamo.

Parecía que el futuro del mexicano estaba con el Koln de Alemania. El West Ham abrió la puerta a la cesión, sin embargo, el cuadro de la Bundesliga y Álvarez no han podido llegar a un acuerdo en temas de sueldo. Siendo el caso, el mexicano está a la espera de definir su futuro con un par de nuevos pretendientes en su camino.

¡INCREÍBLE!



Real Sociedad y Ajax, se pelean por el fichaje del mexicano Edson Álvarez. 😱 pic.twitter.com/UUWPpMxJl7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 28, 2026

Prensa internacional confirman que la Real Sociedad y el Ajax están en la carrera por el fichaje de Álvarez. En el caso del club de LaLiga, están negociando un traspaso en calidad de compra por el jugador mexicano. Sin embargo, por temas financieros, el cuadro de San Sebastián solo está en condiciones de comprar este verano un máximo del cincuenta por ciento de la carta del ex América.

En el caso del Ajax, no se ha revelado la vía por la cual el club está buscando sumar al mexicano. Lo que es un hecho es que ya hubo un llamado directo de parte de la gerencia para abrir las puertas de regreso a la institución para Álvarez.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Parece que el futuro del mexicano se puede extender hasta finales del mercado. Lo que es un hecho, no jugará en la segunda división inglesa con el West Ham. El club de Londres por su parte tiene total apertura a su salida, la única condición es que sea cual sea el camino, ellos no tengan que pagar un sólo centavo de su sueldo esta temporada.

De los clubes que pretenden hoy mismo a Álvarez, se entiende que es la Real Sociedad quien está en la pole. Sin embargo, no lo tienen cerrado, están en vías de llegar a un precio final con el West Ham, para luego definir el sueldo del jugador.