Hansi Flick tiene todo listo para visitar al Celta de Vigo por la jornada 12 de LaLiga, definiendo la lista de convocados para viajar a la ciudad gallega este domingo para enfrentar a los de Claudio Giráldez.

El entrenador sabe que todavía Joan García y Raphinha no están aptos, por eso quedaron fuera de la nómina. Según informó Sport, los dos regresarían tras el parón de selecciones de noviembre. El que si está en condiciones de ser convocado es Jules Koundé, que tuvo problemas en uno de sus pies por un golpe y se perdió parte del entrenamiento del sábado por molestias en dicha zona.

El que regresa es Andreas Christensen, que viene de perderse los últimos tres partidos por molestias musculares. Eric García jugará con una máscara por la fractura nasal que sufrió ante el Club Brugge y se espera que ocupe el lateral derecho, ya que Koundé no está en condiciones de ser desde la partida.

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El FC Barcelona viene de empatar 3-3 con el Club Brugge por la cuarta jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y todavía no logra entrar al selecto grupo de los ocho mejores, que clasificarán directo a los octavos de final de la competencia en la búsqueda de alzar la Orejona, el sueño mayor de todos los clubes europeos.

En LaLiga el panorama no es mucho más alentador, ya que perdieron el Clásico frente al Real Madrid y eso marcó un antes y un después en la lucha por el campeonato. Actualmente están segundos con 25 puntos, a cinco del único líder, el Merengue. En caso de ganar podrían recortar diferencias, siempre y cuando el equipo de Xabi Alonso deje unidades en el camino en su visita a Vallecas.