Dudas dentro del América con respecto del estado físico de Álvaro Fidalgo

Sobre el cierre del torneo regular, el América se ha complicado la vida dentro de la Liga MX. Los de la capital del país luego del empate en contra de Mazatlán, han caído hasta la cuarta posición de la general. Ahora, el equipo de André Jardine deberá encarar los dos juegos que restan con la obligación de ganar los mismos.

Esto no será nada sencillo pues una amplia parte de la plantilla del América está lesionada o entre algodones. Uno de ellos es el capitán Álvaro Fidalgo. El español tuvo salir del juego en contra de Mazatlán por una molestia y ahora mismo, tanto el cuerpo médico como el cuerpo técnico, trazan el camino a seguir con el '8'.

Reporta @Leonlec que Álvaro Fidalgo será baja del América hasta la Liguilla, no va a jugar contra León y Toluca🚨🦅 pic.twitter.com/n0zFQydkGw — Roberto Haz (@tudimebeto) October 27, 2025

León Lecanda reporta que existe una amplia posibilidad de que el jugador no termine la temporada regular con el América. La intención del club sería darle descanso en los duelos en contra de León y Toluca, más allá del grado de importancia y complejidad de ambos cotejos.

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De ser el caso, Fidalgo tendría en torno a un mes de descanso para recuperarse al cien por ciento. Son dos fines de semanas que restan de Liga MX, la semana del parón FIFA y la semana de los juegos de repechaje, tiempo idóneo para que el capitán de las águilas evite desgaste adicional.

La decisión no está tomada al cien por ciento. Si bien la prioridad en Coapa es la liguilla, no se puede negar que el América sigue jugando opciones clave dentro del torneo regular y Fidalgo es una pieza vital dentro del esquema y que no tiene reemplazo dentro de la nómina de Jardine.

Es muy posible que el si el ex Real Madrid no aparece contra León, entonces tampoco lo hará en la jornada 17 en la visita al Toluca.