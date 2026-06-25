Ecuador vs Alemania - Mundial 2026: resultado en vivo y estadísticas del partido
Alemania tiene el lujo de saber que terminará primera del Grupo E independientemente de lo que suceda en la última jornada de la fase de grupos del Mundial . Ecuador, en cambio, lucha por su permanencia.
Tras dos victorias en dos partidos, la selección alemana de Julian Nagelsmann se enfrenta a los dieciseisavos de final, con la oportunidad de experimentar o incluso dar descanso a algunos jugadores antes de las eliminatorias. Para Ecuador, solo una victoria le asegurará la clasificación a la siguiente fase, y probablemente como uno de los mejores terceros.
Los sudamericanos llegaron a este torneo con grandes expectativas tras haberse clasificado bien gracias a una defensa particularmente férrea. La derrota en el tiempo de descuento ante Costa de Marfil quizás no haya sido motivo para replantear por completo sus expectativas, pero el empate 0-0 con Curazao sí lo fue.
A pesar de realizar 27 disparos, Ecuador no pudo superar al portero Eloy Room, lo que dio lugar a uno de los resultados más sorprendentes del torneo hasta el momento.
La cómoda posición de Alemania puede dar a Ecuador motivos para albergar la esperanza de que aún existe la posibilidad de demostrar su calidad y clasificarse.
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Periodista, campeón del mundo y fanático del deporte.