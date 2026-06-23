Ecuador vs Alemania: previa, predicciones y alineaciones

Llega el momento clave para muchas selecciones en el Mundial 2026, ya que se disputa la última jornada de la Fase de Grupos, la que dará a conocer a los clasificados a la siguiente fase, con algunos teniendo ya su boleto en mano y otros tristemente eliminados.



En el Grupo E, Alemania ya está calificada a los dieciseisavos de final gracias a los seis puntos cosechados tras haber aplastado 7-1 a Curazao y de sacar el triunfo 2-1 sobre Costa de Marfil en los últimos minutos a través de un doblete de Deniz Undav. A pesar de dicha derrota, Los Elefantes son segundos con tres puntos, mientras Ecuador es tercero y los curazoleños son cuartos, ambos con una sola unidad.



El rival de The Mannschaft en la última fecha es La Tricolor, que está contra las cuerdas, ya que corre peligro de quedar fuera de forma precoz. Cuando parecía que los ecuatorianos se llevaban el empate en su primer choque contra los marfileños, al minuto 90 Amad Diallo les dejó caer un balde de agua fría, quedándose sin unidades. Ya en la segunda fecha, por más que llegaron al arco de Curazao, no pudieron concretar y tuvieron que conformarse con un amargo empate, donde el guardameta rival Eloy Room se consagró como la figura del cotejo.

Falta una fecha en el Grupo E:



🇩🇪 aseguró el primer lugar.

🇨🇮🇪🇨🇨🇼 pelearán por el segundo puesto (y un posible pase a 16avos en tercer lugar). pic.twitter.com/96FUGCAaIK — ModoMundoMundial (@MundoMundial100) June 23, 2026

Pronóstico SI

Pese a que Alemania ya está clasificada, la mentalidad de la nación germana no buscará dar facilidades a nadie ni replegarse, sobre todo después de los malos resultados que obtuvieron en las pasadas Copas del Mundo. Quizás el técnico Julian Nagelsmann haga modificaciones, pero no por eso los teutones no mostrarán solidez. Con respecto a Ecuador, es el obligado a vencer, sin embargo, después de lo visto en las primeras dos jornadas no tiene contundencia frente al arco, aun cuando el capitán Enner Valencia, máximo anotador en la historia de su país, lidera el ataque, pues fue de los más criticados por traer la pólvora mojada. Luce complicado que el cuadro sudamericano supere a los europeos, quienes podrían poner sentencia condenatoria.



Ecuador 0-2 Alemania

¿A qué hora se juega el Ecuador vs Alemania?

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey

Estadio: MetLife Stadium

Fecha: jueves, 25 de junio

Hora: 13 h (EEUU ET), 14 h (México), 22 h (España)

Últimos 5 partidos

Ecuador Alemania Ecuador 0-0 Curazao 20/6/26 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/6/26 Costa de Marfil 1-0 Ecuador 14/6/26 Alemania 7-1 Curazao 14/6/26 Ecuador 3-0 Guatemala 7/6/26 Estados Unidos 1-2 Alemania 6/6/26 Ecuador 2-1 Arabia Saudita 30/5/26 Alemania 4-0 Finlandia 31/5/26 Países Bajos 1-1 Ecuador 31/3/26 Alemania 2-1 Ghana 30/3/26

¿Cómo ver el Ecuador vs Alemania por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Ecuador

A pesar de que La Tricolor todavía no está eliminada del certamen, ya suena con fuerza el despido de su entrenador, el argentino Sebastián Beccacece, pues ha sido señalado como el máximo responsable del triste desempeño del equipo en el certamen.



Por otro lado, el combinado ecuatoriano necesita de una urgente victoria contra un campeón del mundo, no obstante, nunca ha podido superar a las potencias que han sido monarcas del torneo. En Corea-Japón 2002, Italia lo venció con doblete de Christian Vieri. Cuatro años después, en Alemania 2006, el anfitrión lo superó 3-0 con doblete de Miroslav Klose. Ya en Brasil 2014, cerró un empate sin goles ante Francia.

Sebastián Beccacece dando instrucciones a Moisés Caicedo | Charlotte Wilson/GettyImages

La posible alineación de Ecuador (3-1-4-2): Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Piero Hincapié; Jordy Alcívar, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah; Gonzalo Plata, Enner Valencia.

Últimas noticias de Alemania

Aunque The Mannschaft está calificada, eso no la exenta de las lamentables lesiones y es que una terrible noticia llegó al campamento germano. El central Nico Schlotterbeck se perderá el resto del certamen por una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo, luego de ser sustituido en el primer tiempo del cotejo frente a Costa de Marfil. A pesar de esto, el elemento del Borussia Dortmund se mantendrá con el resto de sus compañeros en Estados Unidos.



“Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos. Por suerte se trata de alguien positivo que mira hacia adelante. Es una buena señal que vaya a seguir con el equipo porque fuera del campo también tiene influencia”, dijo el estratega Nagelsmann sobre el único zurdo del cuadro teutón.

Nico Schlotterbeck | Alexander Hassenstein/GettyImages

La posible alineación de Alemania (4-2-3-1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala; Leroy Sané, Kai Havertz, Deniz Undav.