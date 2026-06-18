Ecuador vs Curazao: previa, predicciones y alineaciones

La selección de Ecuador afrontará la Jornada 2 de la Copa del Mundo 2026 ante la selección de Curazao en su objetivo de ganar el Grupo E. La Tri viene de enfrentarse a la selección de Costa de Marfil en su presentación y s eha quedado sin margen de error si quiere avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, la selección de Curazao viene de haber disputado su primer encuentro mundialista, siendo esta su primera clasificación. La selección caribeña se llevó la goleada de la primera jornada ante Alemania, pero puede presumir de haber marcado un gol ante el gigante europeo.

De esa manera, les compartimos la información más importante acerca de este compromiso entre la selección sudamericana y la del Caribe.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto ecuatoriano no debería tener inconvenientes en derrotar al cuadro de la Concacaf, los de Sudamérica tienen elementos ampliamante superiores en lo deportivo en las mejores ligas del mundo.

Por lo tanto, se podría esperar una goleada a favor del cuadro de Sebastián Beccacece sin muchas complicaciones.

Ecuador 2-0 Curazao

¿A qué hora se juega el Ecuador vs Curazao?

Ciudad : Kansas City

: Kansas City Estadio : Kansas City

: Kansas City Fecha : sábado 20 de junio

: sábado 20 de junio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 02:00 ESP (21/06)

La sede será el Estadio Kansas City | Jay Biggerstaff/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Ecuador vs Curazao (sin enfrentamientos)

Ecuador: 0

0 Empate : 0

: 0 Curazao: 0

Último partido entre ambos: Sin historial de encuentros

Últimos 5 partidos

Ecuador Curazao Costa de Marfil 1-0 Ecuador 14/06/26 Alemania 7-1 Curazao 14/06/26 Ecuador 3-0 Guatemala 07/06/26 Curazao 4.0 Aruba 06/06/26 Ecuador 2-1 Arabia Saudita 31/05/26 Escocia 4-1 Curazao 30/05/26 Países Bajos 1-1 Ecuador 31/03/26 Jamaica 0-0 Curazao 18/11/25 Marruecos 1-1 Ecuador 27/03/26 Bermudad 0-7 Curazao 13/11/26

¿Cómo ver el Ecuador vs Curazao por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Ecuador

La selección de Ecuador no se ha estrenado de la mejor manera en el Mundial 2026 tras caer 1-0 en la primera jornada frente a Costa de Marfil. La selección dirigida por Beccacece tuvo varias ocasiones que no supo trasformar en gol y en el minuto 90, Amad Diallo, anotó el único gol del partido para los africanos.

"En el segundo tiempo ajustamos lo que teníamos que ajustar y teníamos controlado para sacar, al menos, un empate. Hicimos un gran desgaste ante un gran rival. El resultado final no era el que queríamos, pero es el comienzo y hay que seguir trabajando", señaló el seleccionador de Ecuador tras el partido.

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

Posible alineación de Ecuador (4-3-3): Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah; Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Enner Valencia.

Últimas noticias de Curazao

La selección de Curazao jugó su primer partido de la historia en un Mundial y lo hizo enfrentándose a Alemania, que no tuvo piedad de la selección debutante y goleó 7-1. Comenecia hizo historia al anotar el primer gol de Curazao en una Copa del Mundo y que, en ese momento, ponía el 1-1 en el marcador.

Posible alineación de Curazao (4-3-3): Eloy Room; Shurandy Sambo, Roshon van Eijma, Armando Obispo, Sherel Floranus; Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Juninho Bacuna; Sontje Hansen, Gervane Kastaneer y Kenji Gorré.

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