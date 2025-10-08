Eder Militao revela que pensó en retirarse tras romperse los ligamentos por segunda vez

El defensor del Real Madrid, Éder Militao, volvió a la selección de su país, Brasil, por primera vez en más de un año.



En una conferencia de prensa reveló que pensó en dejar el fútbol tras romperse por segunda vez el ligamento cruzado anterior. Ambas lesiones lo tuvieron fuera de las canchas por 438 días.

El central tuvo que someterse a dos operaciones. La primera en la rodilla izquierda en 2023 y, un año después, en la derecha. "Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil", explicó el jugador que disputó el Mundial 2022, y agregó: "No es fácil. Tienes que estar muy apegado a tu familia, a Dios... Te quita la rutina, lo que estás acostumbrado a hacer, entrenar. De repente, estás en casa, dependiendo de ayuda, de que alguien te ayude. Gracias a Dios, me recuperé de las lesiones y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil”, continúo en conferencia de prensa.

PENSOU EM PARAR DE JOGAR! 😪 Éder Militão desabafou ao relembrar as duas graves lesões no ligamento cruzado anterior que o afastaram dos gramados nos últimos dois anos e agradeceu o apoio da família e amigos.#BandSports #SeleçãoBrasileira #ÉderMilitão #Lesão pic.twitter.com/oS7vXFvzHh — BandSports (@bandsports) October 8, 2025

“Con mi segunda lesión (rodilla derecha), me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pensé en dejar el fútbol porque no es fácil, pero con la ayuda de mi esposa, mi hija y mis compañeros, hoy estoy aquí para jugar bien", dijo Militao.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Real Madrid nunca perdió la esperanza. Con dos operaciones exitosas y un proceso de recuperación a la altura de un hombre de la elite profesional, Militao volvió con más ganas que nunca, demostrando que con mentalidad y espíritu, cualquiera puede reponerse y salir adelante.

Hoy, con Xabi Alonso en el banquillo y la confianza del resto del cuerpo técnico, el defensa central vuelve a brillar y a ser pieza clave en el Real Madrid e incluso con la selección brasileña que se prepara para el Mundial del año próximo.