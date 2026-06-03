Éderson será nuevo jugador del Manchester United: los detalles de su fichaje

El Manchester United se encuentra buscando refuerzos para la temporada 2025/2026. Después de revivir bajo el mando de Michael Carrick, el cuadro de los Red Devils tendrá una gran prueba la próxima campaña: buscará pelear de nuevo por el título de la Premier League y jugará la Champions League después de perderse las últimas dos ediciones del certamen.

Para la próxima temporada, los Diablos Rojos perderán a Casemiro, quien fichará con el Inter Miami, y es muy probable que también salga Manuel Ugarte. En este contexto, una de las prioridades del Manchester United es contratar a un par de mediocampistas.

De acuerdo con un reporte del periodista Fabrizio Romano, la directiva del Man Utd habría conseguido la contratación de Éderson, futbolista brasileño de 26 años que milita en el Atalanta de la Serie A.

El futbolista sudamericano habría rechazado seguir conversaciones con otros clubes priorizando su llegada a Old Trafford. Romano señala que Éderson firmará un contrato que lo vinculará a la institución hasta junio del 2030 con la opción de un año más.

🚨🇧🇷 Éderson will sign a contract valid until June 2030 at Manchester United with club option to extend until 2031.



Éderson stopped all talks with other clubs two weeks ago: only Manchester United. pic.twitter.com/SvZM3vCopJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Hasta el momento se desconoce cuánto habría pagado el Manchester United por el mediocampista cuyo contrato con el Atalanta vencía a mediados de 2027. Su valor aproximado de mercado, de acuerdo con el portal Transfermarkt, es de 45 millones de euros.

Romano adelantó que el fichaje de Éderson no será el único que los Red Devils hagan para fortalecer la mitad de la cancha ante las salidas de Casemiro y Ugarte. La directiva mancuniana tendría planeada al menos otra contratación para este puesto, pero podrían llegar dos refuerzos para la mitad del campo.

Football Serie A Enilive Lazio-Atalanta | Mondadori Portfolio/GettyImages

Éderson se puede desempeñar como mediocampista central, pivote y medio ofensivo. En la temporada 2025/2026 disputó un total de 41 partidos en todas la competencias (Serie A, Champions League y Copa Italia), anotó tres goles y dio dos asistencias.